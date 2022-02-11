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Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-2 на Камчатке
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-2 на Камчатке
Пожарные и спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района на Камчатке, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:16
2022-02-11T08:16
происшествия
россия
карагинский район
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Пожарные и спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю."В настоящее время работы завершены, все подразделения возвращены в ППД (пункты постоянной дислокации – ред.), работают следственные органы", - приводит пресс-служба ведомства слова начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игоря Михно.Днем в пятницу в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолет совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлете, самолет загорелся. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Возбуждено уголовное дело.
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россия
карагинский район
камчатский край
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происшествия, россия, карагинский район, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
08:16 11.02.2022
 
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-2 на Камчатке

Пожарные и спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-2 на Камчатке

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Пожарные и спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"В настоящее время работы завершены, все подразделения возвращены в ППД (пункты постоянной дислокации – ред.), работают следственные органы", - приводит пресс-служба ведомства слова начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игоря Михно.
Днем в пятницу в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолет совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлете, самолет загорелся. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Возбуждено уголовное дело.
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
04:53
Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке
 
ПроисшествияРоссияКарагинский районКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
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