https://ria.ru/20220211/mcdonald-1772251944.html

Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд

Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд - РИА Новости, 11.02.2022

Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд

Скончался один из основателей рок-групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд. Об этом сообщает Blabbermouth. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:24

2022-02-11T13:24

2022-02-11T13:24

культура

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772252608_0:67:1866:1117_1920x0_80_0_0_67e0b6dea03fa5e8946d3b44ba7b69c6.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Скончался один из основателей рок-групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд. Об этом сообщает Blabbermouth. Британскому музыканту-мультиинструменталисту было 75. Причина смерти пока не называется. Известно, что рокера не стало 9-го февраля. Он умер в окружении семьи в своем доме в Нью-Йорке. Макдональд играл на клавишных и духовых инструментах в дебютном альбоме King Crimson "In the court of the Crimson King" (1969), который считается одним из самых влиятельных сборников в жанре прогрессивный рок. В нем сочетаются элементы джаза, классической и симфонической музыки. Гитарист группы The Who Пит Таунсенд называл пластинку "сверхъестественным шедевром". С Foreigner Макдональд выпустил альбомы "Foreigner" (1977), "Double vision" (1978) and "Head games" (1979). Все они получили статус платиновых. После ухода из групп Макдональд выпустил сольные пластинки, а также много работал с другими знаменитыми музыкантами.

https://ria.ru/20220121/pevets-1768870705.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, музыка