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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд
Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд - РИА Новости, 11.02.2022
Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд
Скончался один из основателей рок-групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд. Об этом сообщает Blabbermouth. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:24
2022-02-11T13:24
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Скончался один из основателей рок-групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд. Об этом сообщает Blabbermouth. Британскому музыканту-мультиинструменталисту было 75. Причина смерти пока не называется. Известно, что рокера не стало 9-го февраля. Он умер в окружении семьи в своем доме в Нью-Йорке. Макдональд играл на клавишных и духовых инструментах в дебютном альбоме King Crimson "In the court of the Crimson King" (1969), который считается одним из самых влиятельных сборников в жанре прогрессивный рок. В нем сочетаются элементы джаза, классической и симфонической музыки. Гитарист группы The Who Пит Таунсенд называл пластинку "сверхъестественным шедевром". С Foreigner Макдональд выпустил альбомы "Foreigner" (1977), "Double vision" (1978) and "Head games" (1979). Все они получили статус платиновых. После ухода из групп Макдональд выпустил сольные пластинки, а также много работал с другими знаменитыми музыкантами.
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новости культуры, музыка
13:24 11.02.2022
 
Умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд

В 75 лет умер один из основателей рок-группы King Crimson Иэн Макдональд

© AFP 2022 / Getty Images/Jemal CountessБританский музыкант Иэн Макдональд
Британский музыкант Иэн Макдональд - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jemal Countess
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Скончался один из основателей рок-групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд. Об этом сообщает Blabbermouth.
Британскому музыканту-мультиинструменталисту было 75.
Причина смерти пока не называется. Известно, что рокера не стало 9-го февраля. Он умер в окружении семьи в своем доме в Нью-Йорке.
Макдональд играл на клавишных и духовых инструментах в дебютном альбоме King Crimson "In the court of the Crimson King" (1969), который считается одним из самых влиятельных сборников в жанре прогрессивный рок. В нем сочетаются элементы джаза, классической и симфонической музыки. Гитарист группы The Who Пит Таунсенд называл пластинку "сверхъестественным шедевром".
С Foreigner Макдональд выпустил альбомы "Foreigner" (1977), "Double vision" (1978) and "Head games" (1979). Все они получили статус платиновых.
После ухода из групп Макдональд выпустил сольные пластинки, а также много работал с другими знаменитыми музыкантами.
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