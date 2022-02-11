https://ria.ru/20220211/malchik-1772217664.html

Завтра была война. Как мальчик из "Дома на набережной" предвидел будущее

Завтра была война. Как мальчик из "Дома на набережной" предвидел будущее - РИА Новости, 11.02.2022

Завтра была война. Как мальчик из "Дома на набережной" предвидел будущее

Мальчик, предсказавший начало Великой Отечественной войны и даже полет американцев на Луну. Лев Федотов жил в московском "Доме на набережной", но дневники с его предсказаниями были найдены уже после его смерти - он погиб молодым на войне. Споры о нем ведутся до сих пор: был ли у Левы пророческий дар, или все дело в аналитическом складе ума.

2022-02-11T12:00

2022-02-11T12:00

2022-02-11T12:00

какая-то мистика

подкаст

музей истории гулага

общество

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Завтра была война. Как мальчик из "Дома на набережной" предвидел будущее Мальчик, предсказавший начало Великой Отечественной войны и даже полет американцев на Луну. Лев Федотов жил в московском "Доме на набережной", но дневники с его предсказаниями были найдены уже после его смерти - он погиб молодым на войне. Споры о нем ведутся до сих пор: был ли у Левы пророческий дар, или все дело в аналитическом складе ума. audio/mpeg

Завтра была война. Как мальчик из "Дома на набережной" предвидел будущее Мальчик, предсказавший начало Великой Отечественной войны и даже полет американцев на Луну. Лев Федотов жил в московском "Доме на набережной", но дневники с его предсказаниями были найдены уже после его смерти - он погиб молодым на войне. Споры о нем ведутся до сих пор: был ли у Левы пророческий дар, или все дело в аналитическом складе ума. audio/mpeg

О Леве Федотове, его способностях и поисках подземных ходов к Кремлю рассказывает экскурсовод музея “Дом на набережной” и Музея истории ГУЛАГА Олеся Сириченко.Выпуск подготовлен в сотрудничестве с Музеем истории ГУЛАГа.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, музей истории гулага, общество, аудио