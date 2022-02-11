https://ria.ru/20220211/makron-1772258860.html

В Кремле объяснили дистанцию на встрече между Путиным и Макроном

В Кремле объяснили дистанцию на встрече между Путиным и Макроном - РИА Новости, 11.02.2022

В Кремле объяснили дистанцию на встрече между Путиным и Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал делать российский тест на COVID перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, поэтому они и были на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:50

2022-02-11T12:50

2022-02-11T12:50

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не стал делать российский тест на COVID перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, поэтому они и были на расстоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Да, действительно", - заявил Песков, подтверждая информацию, что Макрон не сдавал тест на COVID перед встречей с Путиным."Это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, сидя совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее. А с кем-то переговоры проходят за столом по длинной стороне или по короткой стороне они сидят, и это расстояние примерно шесть метров. Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, эти нормальная мировая практика, но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние. Если медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт", - сказал Песков.Также он рассказал про взаимный обмен информацией между медиками двух стран."Здесь я бы не хотел вдаваться в дальнейшие какие-то детали. Все-таки, давайте что-то оставим непубличной стороне. Но ещё раз - возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220206/vstrecha-1771324732.html

https://ria.ru/20220211/ptsr-1772179030.html

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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19