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В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в двух населенных пунктах
В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в двух населенных пунктах - РИА Новости, 11.02.2022
В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в двух населенных пунктах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:50
2022-02-11T10:50
в мире
луганская народная республика
счастье (город)
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Смоляниново в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Счастье и Смоляниново мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220210/donbass-1772029004.html
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в мире, луганская народная республика, счастье (город), донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
10:50 11.02.2022
 
В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в двух населенных пунктах

Народная милиция ЛНР заявила о работе РЭБ ВСУ в населенных пунктах Счастье и Смоляниново

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Смоляниново в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 11:27
В ЛНР рассказали о работе в Донбассе иностранных журналистов
"В районах населенных пунктов Счастье и Смоляниново мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров
 
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