https://ria.ru/20220211/litsenziya-1772211679.html

ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney

ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney - РИА Новости, 11.02.2022

ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney

Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:03

2022-02-11T10:03

2022-02-11T10:03

экономика

московская область (подмосковье)

сергиев посад

центральный банк рф (цб рф)

webmoney

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении на сайте регулятора.Организация оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у расчётного банка данной системы - "Консервативного коммерческого банка"."Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-285 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата" (общество с ограниченной ответственностью) ... (рег. № 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад)", - сказано в сообщении.По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 337 место в банковской системе России.Решение о лишении ЕРП лицензии было принято из-за нарушения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к организации, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, пояснил ЦБ.Регулятор назначил в ЕРП временную администрацию Банка России, руководителем которой стал Валерий Бударин. Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

https://ria.ru/20211129/banki-1761206284.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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экономика, московская область (подмосковье), сергиев посад, центральный банк рф (цб рф), webmoney