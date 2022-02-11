ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении на сайте регулятора.
29 ноября 2021, 09:11"Известия" предупредили о закрытии почти 30 банков к октябрю 2022 года
"Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-285 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата" (общество с ограниченной ответственностью) ... (рег. № 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад)", - сказано в сообщении.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 337 место в банковской системе России.
Решение о лишении ЕРП лицензии было принято из-за нарушения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к организации, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, пояснил ЦБ.
"Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе, по переводу денежных средств за рубеж", - сказано в релизе. Сообщается, что деятельность ЕРП в значительной степени ориентируется на оказание услуг в области электронной коммерции, участником системы страхования вкладов она не была.
Регулятор назначил в ЕРП временную администрацию Банка России, руководителем которой стал Валерий Бударин. Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.