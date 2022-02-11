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ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney
ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney - РИА Новости, 11.02.2022
ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney
Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:03
2022-02-11T10:03
экономика
московская область (подмосковье)
сергиев посад
центральный банк рф (цб рф)
webmoney
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении на сайте регулятора.Организация оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у расчётного банка данной системы - "Консервативного коммерческого банка"."Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-285 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата" (общество с ограниченной ответственностью) ... (рег. № 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад)", - сказано в сообщении.По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 337 место в банковской системе России.Решение о лишении ЕРП лицензии было принято из-за нарушения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к организации, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, пояснил ЦБ.Регулятор назначил в ЕРП временную администрацию Банка России, руководителем которой стал Валерий Бударин. Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
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сергиев посад
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экономика, московская область (подмосковье), сергиев посад, центральный банк рф (цб рф), webmoney
10:03 11.02.2022
 
ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Организация оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у расчётного банка данной системы - "Консервативного коммерческого банка".
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"Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-285 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата" (общество с ограниченной ответственностью) ... (рег. № 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад)", - сказано в сообщении.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 337 место в банковской системе России.
Решение о лишении ЕРП лицензии было принято из-за нарушения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к организации, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, пояснил ЦБ.
"Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе, по переводу денежных средств за рубеж", - сказано в релизе. Сообщается, что деятельность ЕРП в значительной степени ориентируется на оказание услуг в области электронной коммерции, участником системы страхования вкладов она не была.
Регулятор назначил в ЕРП временную администрацию Банка России, руководителем которой стал Валерий Бударин. Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)WebMoney
 
 
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