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В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса
В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса - РИА Новости, 11.02.2022
В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса
Первый случай летального исхода от лихорадки Ласса зафиксирован на востоке Англии, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:48
2022-02-11T19:48
в мире
великобритания
западная африка
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Первый случай летального исхода от лихорадки Ласса зафиксирован на востоке Англии, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA).Ранее, 9 февраля, ведомство сообщало об обнаружении двух случаев заболевания в Англии, связанных с поездками в Западную Африку, и одного вероятного случая, который находился в стадии исследования."UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трех. К сожалению, этот человек умер", - отмечается в сообщении ведомства.Там добавили, что риск для широкой общественности остается очень низким, а медики сейчас связываются с лицами, которые имели тесный контакт с больными.Смерть от лихорадки Ласса была зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии. "Мы подтверждаем печальную смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса", - сказал представитель отделения NHS (Национальной службы здравоохранения) Бедфордшира.Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны на протяжении всего периода болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.Основными мерами профилактики считаются борьба с крысами и защита пищевых продуктов и воды. Ранее центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) сообщил, что в январе из-за вспышки лихорадки Ласса в стране скончались 40 человек.По словам главного медицинского консультанта UKHSA Сьюзан Хопкинс, до этих случаев с 1980 года в Великобританию было завезено восемь случаев лихорадки Ласса. Последние два случая произошли в 2009 году. Не было никаких свидетельств дальнейшей передачи ни от одного из этих случаев.
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в мире, великобритания, западная африка
19:48 11.02.2022
 
В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса

На востоке Англии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице
Медицинские работники транспортируют пациента на улице - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники транспортируют пациента на улице
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Первый случай летального исхода от лихорадки Ласса зафиксирован на востоке Англии, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA).
Ранее, 9 февраля, ведомство сообщало об обнаружении двух случаев заболевания в Англии, связанных с поездками в Западную Африку, и одного вероятного случая, который находился в стадии исследования.
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"UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трех. К сожалению, этот человек умер", - отмечается в сообщении ведомства.
Там добавили, что риск для широкой общественности остается очень низким, а медики сейчас связываются с лицами, которые имели тесный контакт с больными.
Смерть от лихорадки Ласса была зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии. "Мы подтверждаем печальную смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса", - сказал представитель отделения NHS (Национальной службы здравоохранения) Бедфордшира.
Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны на протяжении всего периода болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.
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Основными мерами профилактики считаются борьба с крысами и защита пищевых продуктов и воды. Ранее центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) сообщил, что в январе из-за вспышки лихорадки Ласса в стране скончались 40 человек.
По словам главного медицинского консультанта UKHSA Сьюзан Хопкинс, до этих случаев с 1980 года в Великобританию было завезено восемь случаев лихорадки Ласса. Последние два случая произошли в 2009 году. Не было никаких свидетельств дальнейшей передачи ни от одного из этих случаев.
 
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