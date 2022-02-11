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Ужасающие кадры с места крушения строительных лесов рядом с Госдумой
Строительные леса рухнули на автомобили рядом с Госдумой - РИА Новости, 11.02.2022
Ужасающие кадры с места крушения строительных лесов рядом с Госдумой
В Москве обрушились строительные леса, закрывавшие фасад реконструируемого исторического здания в Георгиевском переулке. Видео с места происшествия опубликовал... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:40
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происшествия
москва
госдума рф
евгений попов
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве обрушились строительные леса, закрывавшие фасад реконструируемого исторического здания в Георгиевском переулке. Видео с места происшествия опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы Евгений Попов.На кадрах видно, что конструкция обвалилась на припаркованные у здания автомобили.
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происшествия, москва, госдума рф, евгений попов
12:40 11.02.2022 (обновлено: 13:52 11.02.2022)
 
Строительные леса рухнули на автомобили рядом с Госдумой

В Москве строительные леса обрушились на автомобили, припаркованные у здания Госдумы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у обрушившихся строительных лесов возле здания в Георгиевском переулке в Москве. 11 февраля 2022
Сотрудник правоохранительных органов у обрушившихся строительных лесов возле здания в Георгиевском переулке в Москве. 11 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов у обрушившихся строительных лесов возле здания в Георгиевском переулке в Москве. 11 февраля 2022
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве обрушились строительные леса, закрывавшие фасад реконструируемого исторического здания в Георгиевском переулке. Видео с места происшествия опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы Евгений Попов.
"Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас", — написал он под постом.
На кадрах видно, что конструкция обвалилась на припаркованные у здания автомобили.
 
ПроисшествияМоскваГосдума РФЕвгений Попов
 
 
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