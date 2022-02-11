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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на две копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на две копейки - РИА Новости, 11.02.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,24 копейки - до 85,3574 рубля, курс доллара вырос на 26,26 копейки,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:04
2022-02-11T14:04
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,24 копейки - до 85,3574 рубля, курс доллара вырос на 26,26 копейки, до 74,9867 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 13,43 копейки, составив 79,6535 рубля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
14:04 11.02.2022
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на две копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на две копейки, до 85,36 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,24 копейки - до 85,3574 рубля, курс доллара вырос на 26,26 копейки, до 74,9867 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 13,43 копейки, составив 79,6535 рубля.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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