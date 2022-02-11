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Оппозиция в Германии назвала воссоединение Крыма с Россией фактом
Оппозиция в Германии назвала воссоединение Крыма с Россией фактом - РИА Новости, 11.02.2022
Оппозиция в Германии назвала воссоединение Крыма с Россией фактом
Воссоединение Крыма и России — это "факт, к которому надо привыкнуть", считает лидер находящейся в оппозиции партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:04
2022-02-11T12:04
2022-02-11T15:02
в мире
республика крым
альтернатива для германии (партия)
россия
германия
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БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. Воссоединение Крыма и России — это "факт, к которому надо привыкнуть", считает лидер находящейся в оппозиции партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла."Это факт, к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым", — заявил политик в эфире телеканала ZDF.Политик отметил, что в Крыму было проведено голосование и население "ясно" высказалось за воссоединение полуострова с Россией. При этом Крупалла назвал это "аннексией".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, республика крым, альтернатива для германии (партия), россия, германия
12:04 11.02.2022 (обновлено: 15:02 11.02.2022)
Оппозиция в Германии назвала воссоединение Крыма с Россией фактом
Лидер "АдГ" Крупалла: воссоединение Крыма с Россией стало фактом, к этому надо привыкнуть