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Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке
Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022
Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке
Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:53
2022-02-11T04:53
2022-02-11T07:48
происшествия
камчатский край
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту.Тела погибших уже найдены. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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происшествия, камчатский край
04:53 11.02.2022 (обновлено: 07:48 11.02.2022)
Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке
Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту.
"Самолет совершил падение при взлете на удалении 1 км от взлетной полосы с. Северные Коряки", - сказал собеседник агентства.
Тела погибших уже найдены. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.