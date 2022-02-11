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Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке

Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022

Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке

Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:53

2022-02-11T04:53

2022-02-11T07:48

происшествия

камчатский край

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту.Тела погибших уже найдены. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

камчатский край

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2022

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происшествия, камчатский край