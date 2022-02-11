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Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины
Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины - РИА Новости, 11.02.2022
Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и "Юнайтед РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:21
2022-02-11T00:21
2022-02-11T00:22
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского в создании искусственного кризиса на энергорынке и обвале цен на электроэнергию.В феврале суммарный спрос группы ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение НАЭК "Энергоатом" и группы ДТЭК составляло 39% от всего предложения на РСВ. По заявлению регулятора, такая ситуация указывает "на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка"."В целом в феврале предложение на "рынке на сутки вперед" выросло на 30% (прежде всего из-за увеличения генерации АЭС). Но, кроме того, некоторые крупные компании резко изменили свое поведение на "рынке на сутки вперед", что привело к существенному снижению цены", - добавили в НКРЭКУ.Так, одна группа компаний резко снизила цену своих заявок на покупку и продажу электроэнергии. Часто такие заявки выставлялись по цене ниже предельных (маржинальных) затрат, что противоречит типичному поведению продавца электроэнергии.Другая компания резко сняла свой спрос с "рынка на сутки вперед" и начала покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) даже тогда, когда цена там гарантированно выше на 15%, чем цена РСВ. "Такое поведение тоже противоречит экономической логике, ведь, как правило, покупатель пытается купить там, где дешевле, а не там, где гарантированно дороже. Такие действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о заговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", - подчеркнули в комиссии.В НКРЭКУ добавили, что Антимонопольный комитет Украины уже проводит соответствующее расследование по предыдущим эпизодам."Такая ситуация показывает еще раз критическую важность демонополизации рынков и уменьшения экономической власти и политического влияния у финансово-промышленных групп, контролируемых лицами, оказывающими чрезмерное влияние в общественной жизни. Ведь последствия такого чрезмерного влияния мы лучше видим как раз на энергетических рынках", - резюмировали в пресс-службе.
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украина, в мире
00:21 11.02.2022 (обновлено: 00:22 11.02.2022)
Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины
НКРЭКУ обвинила компании Ахметова и Коломойского в создании кризиса на энергорынке Украины
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила
компании ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского в создании искусственного кризиса на энергорынке и обвале цен на электроэнергию.
"В начале февраля, когда в работу были запущены все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на рынке на сутки вперед (РСВ). Но эта ситуация была значительно усугублена участниками рынка, обладающими большой рыночной властью. Важно отметить, что в январе суммарный спрос на РСВ со стороны двух структур: группы ДТЭК (вместе с аффилированными компаниями) и компании "Юнайтед Энерджи" составлял 77% всего спроса. А предложение НАЭК "Энергоатом" на РСВ составляло 42% всего предложения", - сообщила пресс-служба в Facebook.
В феврале суммарный спрос группы ДТЭК
и "Юнайтед Энерджи" составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение НАЭК "Энергоатом
" и группы ДТЭК составляло 39% от всего предложения на РСВ. По заявлению регулятора, такая ситуация указывает "на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка".
"В целом в феврале предложение на "рынке на сутки вперед" выросло на 30% (прежде всего из-за увеличения генерации АЭС). Но, кроме того, некоторые крупные компании резко изменили свое поведение на "рынке на сутки вперед", что привело к существенному снижению цены", - добавили в НКРЭКУ.
Так, одна группа компаний резко снизила цену своих заявок на покупку и продажу электроэнергии. Часто такие заявки выставлялись по цене ниже предельных (маржинальных) затрат, что противоречит типичному поведению продавца электроэнергии.
Другая компания резко сняла свой спрос с "рынка на сутки вперед" и начала покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) даже тогда, когда цена там гарантированно выше на 15%, чем цена РСВ. "Такое поведение тоже противоречит экономической логике, ведь, как правило, покупатель пытается купить там, где дешевле, а не там, где гарантированно дороже. Такие действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о заговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", - подчеркнули в комиссии.
В НКРЭКУ добавили, что Антимонопольный комитет Украины
уже проводит соответствующее расследование по предыдущим эпизодам.
"Такая ситуация показывает еще раз критическую важность демонополизации рынков и уменьшения экономической власти и политического влияния у финансово-промышленных групп, контролируемых лицами, оказывающими чрезмерное влияние в общественной жизни. Ведь последствия такого чрезмерного влияния мы лучше видим как раз на энергетических рынках", - резюмировали в пресс-службе.