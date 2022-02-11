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Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины

Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины - РИА Новости, 11.02.2022

Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на энергорынке Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и "Юнайтед РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T00:21

2022-02-11T00:21

2022-02-11T00:22

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского в создании искусственного кризиса на энергорынке и обвале цен на электроэнергию.В феврале суммарный спрос группы ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение НАЭК "Энергоатом" и группы ДТЭК составляло 39% от всего предложения на РСВ. По заявлению регулятора, такая ситуация указывает "на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка"."В целом в феврале предложение на "рынке на сутки вперед" выросло на 30% (прежде всего из-за увеличения генерации АЭС). Но, кроме того, некоторые крупные компании резко изменили свое поведение на "рынке на сутки вперед", что привело к существенному снижению цены", - добавили в НКРЭКУ.Так, одна группа компаний резко снизила цену своих заявок на покупку и продажу электроэнергии. Часто такие заявки выставлялись по цене ниже предельных (маржинальных) затрат, что противоречит типичному поведению продавца электроэнергии.Другая компания резко сняла свой спрос с "рынка на сутки вперед" и начала покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) даже тогда, когда цена там гарантированно выше на 15%, чем цена РСВ. "Такое поведение тоже противоречит экономической логике, ведь, как правило, покупатель пытается купить там, где дешевле, а не там, где гарантированно дороже. Такие действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о заговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", - подчеркнули в комиссии.В НКРЭКУ добавили, что Антимонопольный комитет Украины уже проводит соответствующее расследование по предыдущим эпизодам."Такая ситуация показывает еще раз критическую важность демонополизации рынков и уменьшения экономической власти и политического влияния у финансово-промышленных групп, контролируемых лицами, оказывающими чрезмерное влияние в общественной жизни. Ведь последствия такого чрезмерного влияния мы лучше видим как раз на энергетических рынках", - резюмировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770947391.html

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