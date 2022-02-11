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Правительство проработает выдачу льготных кредитов для посевной
Правительство проработает выдачу льготных кредитов для посевной - РИА Новости, 11.02.2022
Правительство проработает выдачу льготных кредитов для посевной
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать возможность дополнительной выдачи льготных сельхозкредитов для проведения... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:12
2022-02-11T08:12
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать возможность дополнительной выдачи льготных сельхозкредитов для проведения посевной кампании, сообщает пресс-служба Абрамченко по итогам совещания в правительстве по вопросам кредитования российского АПК."Она поручила Минфину совместно с Минсельхозом проработать вопросы выделения дополнительного финансирования для обеспечения уже выданных и новых льготных краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании. Дополнительно было поддержано предложение Минфина совместно с ведомствами и кредитными организациями проанализировать и представить предложения по определению максимального уровня доходности банков при осуществлении льготного кредитования АПК", - говорится в сообщении.В совещании, помимо представителей Минфин, Минсельхоза и Минэкономразвития, приняли участие представители кредитных организаций. "Как отметили участники совещания, экономическая ситуация и рост стоимости рефинансирования в текущем году может негативно отразиться на стоимости кредитов, которые субсидируются правительством в рамках льготного и инвестиционного кредитования сельхозпроизводителей. Прежде всего, речь идет об отраслях растениеводства и животноводства", - уточнили в пресс-службе вице-премьера.Абрамченко, в свою очередь, подчеркнула, что, несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо "не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании". "Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - пояснила она.Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что исчерпание лимитов на льготные кредиты до начала посевной кампании вынуждает Минсельхоз стимулировать агробизнес получать займы по коммерческой ставке. В ближайшее время, по данным издания, чиновники планируют увеличить лимиты на льготное кредитование на 10 миллиардов рублей, но приоритет будет отдан только производителям зерна, однако участники рынка предупреждают, что нехватка льготного финансирования для других секторов АПК грозит ростом цен на продукты.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)
08:12 11.02.2022
 
Правительство проработает выдачу льготных кредитов для посевной

Вице-премьер Абрамченко поручила проработать вопрос выдачи льготных кредитов для посевной

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать возможность дополнительной выдачи льготных сельхозкредитов для проведения посевной кампании, сообщает пресс-служба Абрамченко по итогам совещания в правительстве по вопросам кредитования российского АПК.
"Она поручила Минфину совместно с Минсельхозом проработать вопросы выделения дополнительного финансирования для обеспечения уже выданных и новых льготных краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании. Дополнительно было поддержано предложение Минфина совместно с ведомствами и кредитными организациями проанализировать и представить предложения по определению максимального уровня доходности банков при осуществлении льготного кредитования АПК", - говорится в сообщении.
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В совещании, помимо представителей Минфин, Минсельхоза и Минэкономразвития, приняли участие представители кредитных организаций. "Как отметили участники совещания, экономическая ситуация и рост стоимости рефинансирования в текущем году может негативно отразиться на стоимости кредитов, которые субсидируются правительством в рамках льготного и инвестиционного кредитования сельхозпроизводителей. Прежде всего, речь идет об отраслях растениеводства и животноводства", - уточнили в пресс-службе вице-премьера.
Абрамченко, в свою очередь, подчеркнула, что, несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо "не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании". "Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - пояснила она.
Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что исчерпание лимитов на льготные кредиты до начала посевной кампании вынуждает Минсельхоз стимулировать агробизнес получать займы по коммерческой ставке. В ближайшее время, по данным издания, чиновники планируют увеличить лимиты на льготное кредитование на 10 миллиардов рублей, но приоритет будет отдан только производителям зерна, однако участники рынка предупреждают, что нехватка льготного финансирования для других секторов АПК грозит ростом цен на продукты.
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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