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Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак
Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак - РИА Новости, 11.02.2022
Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак
Встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять минские соглашения, заявил замглавы... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:08
2022-02-11T16:14
в мире
дмитрий козак
минские соглашения
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Стало ясно, что все эти годы, семь лет - через два дня будет семь лет минскому комплексу мер - вели игру. Оказалось, что три из четырех участников "нормандского" формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений - мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно", - заявил Козак журналистам.
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в мире, дмитрий козак, минские соглашения
16:08 11.02.2022 (обновлено: 16:14 11.02.2022)
 
Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак

Козак: трое участников "нормандского формата" не готовы выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Стало ясно, что все эти годы, семь лет - через два дня будет семь лет минскому комплексу мер - вели игру. Оказалось, что три из четырех участников "нормандского" формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений - мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно", - заявил Козак журналистам.
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В миреДмитрий КозакМинские соглашения
 
 
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