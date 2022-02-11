https://ria.ru/20220211/kozak-1772315227.html

Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак

Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак - РИА Новости, 11.02.2022

Не все стороны готовы выполнять Минские соглашения, заявил Козак

Встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять минские соглашения, заявил замглавы... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:08

2022-02-11T16:08

2022-02-11T16:14

в мире

дмитрий козак

минские соглашения

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Стало ясно, что все эти годы, семь лет - через два дня будет семь лет минскому комплексу мер - вели игру. Оказалось, что три из четырех участников "нормандского" формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений - мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно", - заявил Козак журналистам.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772316097.html

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в мире, дмитрий козак, минские соглашения