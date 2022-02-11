Дирижер Гергиев и пианист Трифонов заразились коронавирусом
Концерт оркестра Мариинского театра отменили из-за COVID-19 у дирижера Гергиева
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкПианист Даниил Трифонов и маэстро Валерий Гергиев на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Пианист Даниил Трифонов и маэстро Валерий Гергиев на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. . Архивное фото
РИМ, 11 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Субботний концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Риме отменен из-за заражения коронавирусом самого дирижера и пианиста Даниила Трифонова, который должен был выступить в качестве солиста, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Национальной академии Святой Цецилии.
"В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется", - заявляет организатор мероприятия, пожелав двум музыкантам скорейшего выздоровления.
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Академия "Санта-Чечилия" также сообщила об отмене концерта c участием Трифонова и пианиста Сергея Бабаяна в понедельник. Деньги за билеты будут возвращены зрителям в кассе академии или через сайт, если они покупались онлайн.
Ранее концертная площадка сообщила об отмене музыкального мероприятия из-за случаев коронавируса среди музыкантов.
Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева должен был состояться в зале мультифункционального комплекса "Аудиториум - Парк Музыки". В программе был концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Рахманинова и сказка-балет "Жар-птица" Стравинского. Оркестр должен был сыграть с пианистом-виртуозом, лауреатом множества музыкальных конкурсов Даниилом Трифоновым.