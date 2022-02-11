https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772292303.html
Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье
Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 11.02.2022
Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье
В последнюю неделю наблюдается снижение выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:48
2022-02-11T14:48
2022-02-11T14:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422510_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_ef69c80f063eba6157f62c64846780b6.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В последнюю неделю наблюдается снижение выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1"."Мы все медленно, но верно выдыхаем. Потому что в последнюю неделю видим снижение выявленных случаев и, самое главное, обращений в амбулатории, поликлиники. Потому что последние три недели был жуткий ажиотаж", - сказал Воробьев.Глава Подмосковья подчеркнул, что раньше количество вызовов врачей в регионе не превышало 5-10 тысяч в сутки, в пик заболеваемости доходило и до 100 тысяч.
https://ria.ru/20220211/pandemiya-1772284876.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4a8496bd8ce5c7dee6e3622ff2be908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей воробьев
Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Воробьев: число случаев COVID-19 в Подмосковье снизилось за последнюю неделю