https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772292303.html

Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье

Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 11.02.2022

Воробьев сообщил о снижении числа случаев COVID-19 в Подмосковье

В последнюю неделю наблюдается снижение выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:48

2022-02-11T14:48

2022-02-11T14:48

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422510_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_ef69c80f063eba6157f62c64846780b6.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В последнюю неделю наблюдается снижение выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1"."Мы все медленно, но верно выдыхаем. Потому что в последнюю неделю видим снижение выявленных случаев и, самое главное, обращений в амбулатории, поликлиники. Потому что последние три недели был жуткий ажиотаж", - сказал Воробьев.Глава Подмосковья подчеркнул, что раньше количество вызовов врачей в регионе не превышало 5-10 тысяч в сутки, в пик заболеваемости доходило и до 100 тысяч.

https://ria.ru/20220211/pandemiya-1772284876.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей воробьев