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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772251258.html
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов - РИА Новости, 11.02.2022
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов
Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:21
2022-02-11T12:21
распространение коронавируса
общество
образование - общество
чувашская республика (чувашия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как планировалось ранее, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что 8 февраля глава регионального управления Роспотребнадзора подписала постановление о том, что с 17 февраля до улучшения эпидемической ситуации переводятся на дистанционное обучение студенты, не прошедших полный курс вакцинации."Исключить из постановления следующие абзацы: временно до улучшения эпидемической ситуации отказать в приеме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования гражданам старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации,… перевести на дистанционный режим обучения с 17 февраля граждан, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в тексте постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом республики 10 февраля.
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общество, образование - общество, чувашская республика (чувашия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:21 11.02.2022
 
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов

В Чувашии отменили перевод с 17 февраля на дистант студентов, не привитых от COVID-19

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как планировалось ранее, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что 8 февраля глава регионального управления Роспотребнадзора подписала постановление о том, что с 17 февраля до улучшения эпидемической ситуации переводятся на дистанционное обучение студенты, не прошедших полный курс вакцинации.
"Исключить из постановления следующие абзацы: временно до улучшения эпидемической ситуации отказать в приеме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования гражданам старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации,… перевести на дистанционный режим обучения с 17 февраля граждан, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в тексте постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом республики 10 февраля.
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