https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772251258.html

В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов

В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов - РИА Новости, 11.02.2022

В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов

Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:21

2022-02-11T12:21

2022-02-11T12:21

распространение коронавируса

общество

образование - общество

чувашская республика (чувашия)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569509648_0:294:3068:2020_1920x0_80_0_0_7b41af886f3c97a7cb1d854e93d44470.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как планировалось ранее, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что 8 февраля глава регионального управления Роспотребнадзора подписала постановление о том, что с 17 февраля до улучшения эпидемической ситуации переводятся на дистанционное обучение студенты, не прошедших полный курс вакцинации."Исключить из постановления следующие абзацы: временно до улучшения эпидемической ситуации отказать в приеме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования гражданам старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации,… перевести на дистанционный режим обучения с 17 февраля граждан, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в тексте постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом республики 10 февраля.

https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772178136.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, чувашская республика (чувашия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии