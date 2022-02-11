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В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов - РИА Новости, 11.02.2022
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов
Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:21
2022-02-11T12:21
2022-02-11T12:21
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут переводить на дистанционное обучение с 17 февраля, как планировалось ранее, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что 8 февраля глава регионального управления Роспотребнадзора подписала постановление о том, что с 17 февраля до улучшения эпидемической ситуации переводятся на дистанционное обучение студенты, не прошедших полный курс вакцинации."Исключить из постановления следующие абзацы: временно до улучшения эпидемической ситуации отказать в приеме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования гражданам старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации,… перевести на дистанционный режим обучения с 17 февраля граждан, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в тексте постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом республики 10 февраля.
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общество, образование - общество, чувашская республика (чувашия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Чувашии передумали переводить на дистант невакцинированных студентов
В Чувашии отменили перевод с 17 февраля на дистант студентов, не привитых от COVID-19