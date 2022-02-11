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В Москве за сутки госпитализировали 1342 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1342 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1342 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 18541 новый случай COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:30
2022-02-11T11:30
2022-02-11T11:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявили 18541 новый случай COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 18541, 1342 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 21615, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 577 044 случая коронавируса, выздоровели 2 140 512 человек, умерли из-за COVID 39 849 человек.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что на ИВЛ из-за коронавируса находятся 633 человека. Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
11:30 11.02.2022 (обновлено: 11:37 11.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1342 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 18 541 новый случай COVID-19, умер 81 человек