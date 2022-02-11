https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772231243.html

В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8967 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:25

2022-02-11T11:25

2022-02-11T11:27

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8967 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 8967 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 38 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 7611 человек.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)