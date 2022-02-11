https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772231243.html
В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8967 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:25
2022-02-11T11:25
2022-02-11T11:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570745901_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_32b4583c4b1770aa191a16b951663921.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8967 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 8967 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 38 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 7611 человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570745901_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_dbb8b75dd31f7926dd8398df85f9131e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
11:25 11.02.2022 (обновлено: 11:27 11.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 8967 новых случаев заражения коронавирусом за сутки