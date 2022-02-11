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Как коронавирус становится "проводником" других болезней
Врач рассказал, как коронавирус становится "проводником" других болезней - РИА Новости, 11.02.2022
Как коронавирус становится "проводником" других болезней
COVID-19 может становиться "проводником" для других заболеваний. Как это происходит, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт Юрий... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:10
2022-02-11T02:10
2022-02-11T02:10
распространение коронавируса
общество
юрий серебрянский
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. COVID-19 может становиться "проводником" для других заболеваний. Как это происходит, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский.При коронавирусной инфекции организм человека ослаблен, его защитные функции снижены. Это заболевание не только само по себе поражает различные органы и системы, но и провоцирует развитие других патологий, отметил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. В частности, COVID-19 может стать "проводником" для других инфекций, добавил он.Перенесенная коронавирусная инфекция может приводить к обострению хронических заболеваний, так, от нее нередко страдают иммунная и нервная системы, продолжил он."Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека", – уточнил терапевт.Некоторые заболевания после воздействия коронавируса на организм могут перейти в хроническую форму, предупредил он."При COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – сказал Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik.Самый надежный и безопасный способ предотвратить тяжелое течение COVID-19, а заодно и развитие серьезных осложнений этого заболевания – вакцинация.
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общество, юрий серебрянский, коронавирус covid-19
Врач рассказал, как коронавирус становится "проводником" других болезней
Врач Серебрянский предупредил, что COVID-19 может стать "проводником" для других инфекций
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
COVID-19 может становиться "проводником" для других заболеваний. Как это происходит, рассказал
в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский.
При коронавирусной инфекции организм человека ослаблен, его защитные функции снижены. Это заболевание не только само по себе поражает различные органы и системы, но и провоцирует развитие других патологий, отметил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. В частности, COVID-19 может стать "проводником" для других инфекций, добавил он.
"У людей, страдающих от COVID-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому", – объяснил Серебрянский.
Перенесенная коронавирусная инфекция может приводить к обострению хронических заболеваний, так, от нее нередко страдают иммунная и нервная системы, продолжил он.
"Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека", – уточнил терапевт.
Некоторые заболевания после воздействия коронавируса на организм могут перейти в хроническую форму, предупредил он.
"При COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – сказал Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik.
Самый надежный и безопасный способ предотвратить тяжелое течение COVID-19, а заодно и развитие серьезных осложнений этого заболевания – вакцинация.