Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772178136.html
Как коронавирус становится "проводником" других болезней
Врач рассказал, как коронавирус становится "проводником" других болезней - РИА Новости, 11.02.2022
Как коронавирус становится "проводником" других болезней
COVID-19 может становиться "проводником" для других заболеваний. Как это происходит, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт Юрий... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:10
2022-02-11T02:10
распространение коронавируса
общество
юрий серебрянский
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771482201_0:42:3243:1866_1920x0_80_0_0_93306b2da59c660ea938928394f96468.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. COVID-19 может становиться "проводником" для других заболеваний. Как это происходит, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский.При коронавирусной инфекции организм человека ослаблен, его защитные функции снижены. Это заболевание не только само по себе поражает различные органы и системы, но и провоцирует развитие других патологий, отметил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. В частности, COVID-19 может стать "проводником" для других инфекций, добавил он.Перенесенная коронавирусная инфекция может приводить к обострению хронических заболеваний, так, от нее нередко страдают иммунная и нервная системы, продолжил он."Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека", – уточнил терапевт.Некоторые заболевания после воздействия коронавируса на организм могут перейти в хроническую форму, предупредил он."При COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – сказал Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik.Самый надежный и безопасный способ предотвратить тяжелое течение COVID-19, а заодно и развитие серьезных осложнений этого заболевания – вакцинация.
https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771961032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771482201_514:0:3243:2047_1920x0_80_0_0_7fc27503a0c9c633761717f113e1892a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юрий серебрянский, коронавирус covid-19
02:10 11.02.2022
 
Врач рассказал, как коронавирус становится "проводником" других болезней

Врач Серебрянский предупредил, что COVID-19 может стать "проводником" для других инфекций

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в поликлинике
Люди стоят в очереди в поликлинике - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Люди стоят в очереди в поликлинике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. COVID-19 может становиться "проводником" для других заболеваний. Как это происходит, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский.
При коронавирусной инфекции организм человека ослаблен, его защитные функции снижены. Это заболевание не только само по себе поражает различные органы и системы, но и провоцирует развитие других патологий, отметил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. В частности, COVID-19 может стать "проводником" для других инфекций, добавил он.
"У людей, страдающих от COVID-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому", – объяснил Серебрянский.
Перенесенная коронавирусная инфекция может приводить к обострению хронических заболеваний, так, от нее нередко страдают иммунная и нервная системы, продолжил он.
"Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека", – уточнил терапевт.
Некоторые заболевания после воздействия коронавируса на организм могут перейти в хроническую форму, предупредил он.
"При COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – сказал Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik.
Самый надежный и безопасный способ предотвратить тяжелое течение COVID-19, а заодно и развитие серьезных осложнений этого заболевания – вакцинация.
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 20:46Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаОбществоЮрий СеребрянскийКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала