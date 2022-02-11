https://ria.ru/20220211/kontrabanda-1772203119.html

Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой

Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой - РИА Новости, 11.02.2022

Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой

Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, который назначил 6,5 лет гражданину КНР, пытавшемуся вывезти из России когти краснокнижных... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:13

2022-02-11T09:13

2022-02-11T09:13

россия

приморский край

китай

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, который назначил 6,5 лет гражданину КНР, пытавшемуся вывезти из России когти краснокнижных амурских тигров и части тел сайгаков и медведей, сообщает суд."Установлено, что с июля по август 2020 года гражданин КНР Ч… договорился с неустановленным лицом приобрести на территории РФ части диких животных и переместить их через таможенную границу для реализации на территории иностранного государства. С указанной целью Ч. пытался вывезти из РФ 225 рогов сайгака, 23 когтевых фаланги (с чехлами и клыками) амурского тигра, 23 желчных пузыря бурого и гималайского медведей", - говорится в сообщении.Гражданин КНР был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Хасанский районный суд Приморского края назначил ему 6 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей."По результатам пересмотра Приморским краевым судом приговор Хасанского районного суда Приморского края в отношении Ч. оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сообщает суд.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220207/tigr-1771441378.html

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россия, приморский край, китай, приморский краевой суд