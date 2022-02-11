Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/kontrabanda-1772203119.html
Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой
Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой - РИА Новости, 11.02.2022
Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой
Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, который назначил 6,5 лет гражданину КНР, пытавшемуся вывезти из России когти краснокнижных... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:13
2022-02-11T09:13
россия
приморский край
китай
приморский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, который назначил 6,5 лет гражданину КНР, пытавшемуся вывезти из России когти краснокнижных амурских тигров и части тел сайгаков и медведей, сообщает суд."Установлено, что с июля по август 2020 года гражданин КНР Ч… договорился с неустановленным лицом приобрести на территории РФ части диких животных и переместить их через таможенную границу для реализации на территории иностранного государства. С указанной целью Ч. пытался вывезти из РФ 225 рогов сайгака, 23 когтевых фаланги (с чехлами и клыками) амурского тигра, 23 желчных пузыря бурого и гималайского медведей", - говорится в сообщении.Гражданин КНР был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Хасанский районный суд Приморского края назначил ему 6 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей."По результатам пересмотра Приморским краевым судом приговор Хасанского районного суда Приморского края в отношении Ч. оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сообщает суд.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
https://ria.ru/20220207/tigr-1771441378.html
россия
приморский край
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, китай, приморский краевой суд
09:13 11.02.2022
 
Суд оставил в силе приговор гражданину КНР, занимавшемуся контрабандой

Приговор гражданину КНР, пытавшемуся вывезти из России когти тигров, оставили в силе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, который назначил 6,5 лет гражданину КНР, пытавшемуся вывезти из России когти краснокнижных амурских тигров и части тел сайгаков и медведей, сообщает суд.
"Установлено, что с июля по август 2020 года гражданин КНР Ч… договорился с неустановленным лицом приобрести на территории РФ части диких животных и переместить их через таможенную границу для реализации на территории иностранного государства. С указанной целью Ч. пытался вывезти из РФ 225 рогов сайгака, 23 когтевых фаланги (с чехлами и клыками) амурского тигра, 23 желчных пузыря бурого и гималайского медведей", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 11:49
Двоих жителей Приморья заподозрили в продаже по частям амурского тигра
Гражданин КНР был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Хасанский районный суд Приморского края назначил ему 6 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей.
"По результатам пересмотра Приморским краевым судом приговор Хасанского районного суда Приморского края в отношении Ч. оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сообщает суд.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
 
РоссияПриморский крайКитайПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала