https://ria.ru/20220211/kolonki-1772177169.html

Чем опасны умные колонки

Специалист Мясоедов предупредил, чем опасны умные колонки - РИА Новости, 11.02.2022

Чем опасны умные колонки

Умные устройства, в том числе, колонки, не представляют собой прямую угрозу потребителям при условии соблюдения цифровой гигиены рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:17

2022-02-11T01:17

2022-02-11T01:17

технологии

павел мясоедов

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Умные устройства, в том числе, колонки, не представляют собой прямую угрозу потребителям при условии соблюдения цифровой гигиены рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, когда умные колонки включают музыку или рассказывают смешную историю, озвучивают прогноз погоды на завтра, они отправляют запрос в интернет. В одном случае речь идет о коротком запросе, в другом – нет.Мясоедов указывает, что разработчики умных колонок подписывают с пользователями, пусть и виртуально, пользовательские соглашения, которые дают им возможность изучать записи в нужном для них ключе. При этом, формат, в котором такая информация хранится, довольно сложен и понятен разве что машинам. И хотя собеседник агентства считает, что "вероятность компрометации личной информации не очень велика", и она может быть использована для создания таргетированной рекламы, он все же советует не обсуждать в присутствии девайсов конфиденциальные вопросы и отключать устройства для полной безопасности.

https://ria.ru/20211229/challenge-1766041622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел мясоедов