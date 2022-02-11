https://ria.ru/20220211/kolonki-1772177169.html
Чем опасны умные колонки
Специалист Мясоедов предупредил, чем опасны умные колонки - РИА Новости, 11.02.2022
Чем опасны умные колонки
Умные устройства, в том числе, колонки, не представляют собой прямую угрозу потребителям при условии соблюдения цифровой гигиены рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T01:17
2022-02-11T01:17
2022-02-11T01:17
технологии
павел мясоедов
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Умные устройства, в том числе, колонки, не представляют собой прямую угрозу потребителям при условии соблюдения цифровой гигиены рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, когда умные колонки включают музыку или рассказывают смешную историю, озвучивают прогноз погоды на завтра, они отправляют запрос в интернет. В одном случае речь идет о коротком запросе, в другом – нет.Мясоедов указывает, что разработчики умных колонок подписывают с пользователями, пусть и виртуально, пользовательские соглашения, которые дают им возможность изучать записи в нужном для них ключе. При этом, формат, в котором такая информация хранится, довольно сложен и понятен разве что машинам. И хотя собеседник агентства считает, что "вероятность компрометации личной информации не очень велика", и она может быть использована для создания таргетированной рекламы, он все же советует не обсуждать в присутствии девайсов конфиденциальные вопросы и отключать устройства для полной безопасности.
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технологии, павел мясоедов
Специалист Мясоедов предупредил, чем опасны умные колонки
Эксперт Мясоедов заявил о риске утечек конфиденциальных разговоров через умную колонку
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Умные устройства, в том числе, колонки, не представляют собой прямую угрозу потребителям при условии соблюдения цифровой гигиены рассказывает
агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, когда умные колонки включают музыку или рассказывают смешную историю, озвучивают прогноз погоды на завтра, они отправляют запрос в интернет. В одном случае речь идет о коротком запросе, в другом – нет.
"К сожалению, сама суть умных колонок подразумевает постоянное подключение к глобальной сети и поиск в ней информации, что несет за собой повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров. Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей", — рассуждает специалист.
Мясоедов указывает, что разработчики умных колонок подписывают с пользователями, пусть и виртуально, пользовательские соглашения, которые дают им возможность изучать записи в нужном для них ключе. При этом, формат, в котором такая информация хранится, довольно сложен и понятен разве что машинам. И хотя собеседник агентства считает, что "вероятность компрометации личной информации не очень велика", и она может быть использована для создания таргетированной рекламы, он все же советует не обсуждать в присутствии девайсов конфиденциальные вопросы и отключать устройства для полной безопасности.