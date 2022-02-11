https://ria.ru/20220211/koloniya-1772240370.html
Украина превращается в колонию и сырьевой придаток
Экс-премьер Украины пожаловался на превращение страны в колонию - РИА Новости, 11.02.2022
Украина превращается в колонию и сырьевой придаток
Украинская экономика стала похожей на ту, что была в колониях, входивших в состав Британской империи, заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:51
2022-02-11T11:51
2022-02-11T14:10
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинская экономика стала похожей на ту, что была в колониях, входивших в состав Британской империи, заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах в беседе с каналом Ukrlife.TV."Когда мы анализируем структуру экономик колоний бывшей Британской империи, из которых вывозили сырье, дешевую рабочую силу, то наша структура уже где-то подобна структуре экспорта колонии бывшей Британской империи, что, безусловно, недопустимо", — рассказал экс-глава правительства.По его мнению, в современном мире такая ситуация — это синоним бедности, которая ведет к демографическому кризису и депопуляции."Сегодня Украина стоит перед огромным риском с точки зрения своей субъектности в контексте того, чтобы ни в коем случае не превратиться уже окончательно в сырьевой придаток или экспортера дешевой рабочей силы для развитых стран", — добавил Кинах.Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что экономика страны откатилась до уровня 20-летней давности и не подлежит восстановлению. По его мнению, даже разрядка в отношениях с Россией и разрешение конфликта на Донбассе не помогут.
https://ria.ru/20220129/vred-1770102477.html
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в мире, евгений мураев, россия, украина, донбасс
11:51 11.02.2022 (обновлено: 14:10 11.02.2022)
Экс-премьер Украины пожаловался на превращение страны в колонию
Экс-премьер Украины Кинах заявил о превращении экономики страны в колониальную