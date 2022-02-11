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Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском

Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском - РИА Новости, 11.02.2022

Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском

Выход последней книги Чака Паланика "Рождение звука" запланирован на 21 февраля, он будет приурочен к юбилею автора, сообщили РИА Новости в издательстве АСТ. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:52

2022-02-11T01:52

2022-02-11T01:52

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Выход последней книги Чака Паланика "Рождение звука" запланирован на 21 февраля, он будет приурочен к юбилею автора, сообщили РИА Новости в издательстве АСТ."Новый роман Чака Паланика выйдет накануне 60-летия автора, 21 февраля. Книга выпускается в АСТ впервые на русском языке", — рассказал представитель пресс-службы.Главный герой книги Митци Ивз — профессиональный звукомонтажер-шумовик, которая снабжает Голливуд эксклюзивными пленками с записями криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмертных хрипов. Продюсеры и режиссеры пользуются товаром Митци, потому что записанные ею крики всегда кажутся неотличимыми от настоящих. Однако вопрос в том, действительно ли они фейковые.Чак Паланик — автор полутора десятка романов, в том числе "Бойцовского клуба", "Уцелевшего", "Удушья" и "Ссудного дня". Книги Паланика переведены на десятки мировых языков и разошлись тиражом свыше пяти миллионов экземпляров только на территории США.

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новости культуры, чак паланик, книги