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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском
Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском - РИА Новости, 11.02.2022
Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском
Выход последней книги Чака Паланика "Рождение звука" запланирован на 21 февраля, он будет приурочен к юбилею автора, сообщили РИА Новости в издательстве АСТ. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T01:52
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чак паланик
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Выход последней книги Чака Паланика "Рождение звука" запланирован на 21 февраля, он будет приурочен к юбилею автора, сообщили РИА Новости в издательстве АСТ."Новый роман Чака Паланика выйдет накануне 60-летия автора, 21 февраля. Книга выпускается в АСТ впервые на русском языке", — рассказал представитель пресс-службы.Главный герой книги Митци Ивз — профессиональный звукомонтажер-шумовик, которая снабжает Голливуд эксклюзивными пленками с записями криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмертных хрипов. Продюсеры и режиссеры пользуются товаром Митци, потому что записанные ею крики всегда кажутся неотличимыми от настоящих. Однако вопрос в том, действительно ли они фейковые.Чак Паланик — автор полутора десятка романов, в том числе "Бойцовского клуба", "Уцелевшего", "Удушья" и "Ссудного дня". Книги Паланика переведены на десятки мировых языков и разошлись тиражом свыше пяти миллионов экземпляров только на территории США.
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новости культуры, чак паланик, книги
01:52 11.02.2022
 
Новая книга автора "Бойцовского клуба" Чака Паланика выходит на русском

Новая книга Чака Паланика выйдет на русском к его юбилею 21 февраля

© AFP 2022 / Stephane de SakutinЧак Паланик
Чак Паланик - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Stephane de Sakutin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Выход последней книги Чака Паланика "Рождение звука" запланирован на 21 февраля, он будет приурочен к юбилею автора, сообщили РИА Новости в издательстве АСТ.
"Новый роман Чака Паланика выйдет накануне 60-летия автора, 21 февраля. Книга выпускается в АСТ впервые на русском языке", — рассказал представитель пресс-службы.
Главный герой книги Митци Ивз — профессиональный звукомонтажер-шумовик, которая снабжает Голливуд эксклюзивными пленками с записями криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмертных хрипов. Продюсеры и режиссеры пользуются товаром Митци, потому что записанные ею крики всегда кажутся неотличимыми от настоящих. Однако вопрос в том, действительно ли они фейковые.
Чак Паланик — автор полутора десятка романов, в том числе "Бойцовского клуба", "Уцелевшего", "Удушья" и "Ссудного дня". Книги Паланика переведены на десятки мировых языков и разошлись тиражом свыше пяти миллионов экземпляров только на территории США.
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