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Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы - РИА Новости, 11.02.2022
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы
США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:42
2022-02-11T11:42
в мире
энтони блинкен
сша
китай
пекин
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Australian заявил, что стратегические амбиции Китая расширились, и теперь Пекин стремится к военному и экономическому доминированию в мире."Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживания развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США", - заявил дипломат.Он отметил, что "Китай решительно выступает против соответствующих высказываний американской стороны".
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в мире, энтони блинкен, сша, китай, пекин
11:42 11.02.2022
 
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: Пекин выступает против раздувания США китайской угрозы

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Australian заявил, что стратегические амбиции Китая расширились, и теперь Пекин стремится к военному и экономическому доминированию в мире.
"Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживания развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США", - заявил дипломат.
Он отметил, что "Китай решительно выступает против соответствующих высказываний американской стороны".
Cтенд Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) на Международной выставке атомной энергетики в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 08:00
Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался
 
В миреЭнтони БлинкенСШАКитайПекин
 
 
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