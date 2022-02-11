https://ria.ru/20220211/kitay-1772238128.html

Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы

Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы - РИА Новости, 11.02.2022

Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы

США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:42

2022-02-11T11:42

2022-02-11T11:42

в мире

энтони блинкен

сша

китай

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Australian заявил, что стратегические амбиции Китая расширились, и теперь Пекин стремится к военному и экономическому доминированию в мире."Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживания развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США", - заявил дипломат.Он отметил, что "Китай решительно выступает против соответствующих высказываний американской стороны".

https://ria.ru/20220211/atom-1772150109.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, сша, китай, пекин