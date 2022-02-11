https://ria.ru/20220211/kitay-1772238128.html
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы - РИА Новости, 11.02.2022
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы
США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:42
2022-02-11T11:42
2022-02-11T11:42
в мире
энтони блинкен
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Australian заявил, что стратегические амбиции Китая расширились, и теперь Пекин стремится к военному и экономическому доминированию в мире."Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживания развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США", - заявил дипломат.Он отметил, что "Китай решительно выступает против соответствующих высказываний американской стороны".
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в мире, энтони блинкен, сша, китай, пекин
Пекин выступил против раздувания США китайской угрозы
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: Пекин выступает против раздувания США китайской угрозы
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США раздувают китайскую угрозу с целью дискредитировать Пекин и оказать на него давление, КНР выступает против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
в интервью изданию Australian заявил, что стратегические амбиции Китая
расширились, и теперь Пекин
стремится к военному и экономическому доминированию в мире.
"Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживания развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США", - заявил дипломат.
Он отметил, что "Китай решительно выступает против соответствующих высказываний американской стороны".