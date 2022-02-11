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В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны
В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 11.02.2022
В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны
Вопрос Южных Курил должен надлежащим образом решаться межу Токио и Москвой, при этом Пекин считает, что итоги победы во Второй мировой войне следует уважать и... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:41
2022-02-11T11:41
в мире
россия
токио
курильские острова
мария захарова
китай
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Вопрос Южных Курил должен надлежащим образом решаться межу Токио и Москвой, при этом Пекин считает, что итоги победы во Второй мировой войне следует уважать и соблюдать, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявления американского посла в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курильских островов.Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал заявление Эмануэля абсолютно некорректным и недопустимым для дипломатического работника. В МИД РФ посоветовали американскому послу в Японии уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курил."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Вопрос Южных Курил — это вопрос двусторонних отношений России и Японии, который должен быть надлежащим образом урегулирован между двумя сторонами", - заявил дипломат.При этом он подчеркнул, что Китай всегда придерживался позиции о том, что "итоги победы в мировой антифашистской войне следует уважать и соблюдать".День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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в мире, россия, токио, курильские острова, мария захарова, китай
11:41 11.02.2022
 
В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны

Представитель МИД КНР: итоги Второй мировой войны следует уважать и соблюдать

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Вопрос Южных Курил должен надлежащим образом решаться межу Токио и Москвой, при этом Пекин считает, что итоги победы во Второй мировой войне следует уважать и соблюдать, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявления американского посла в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курильских островов.
Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал заявление Эмануэля абсолютно некорректным и недопустимым для дипломатического работника. В МИД РФ посоветовали американскому послу в Японии уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курил.
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"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Вопрос Южных Курил — это вопрос двусторонних отношений России и Японии, который должен быть надлежащим образом урегулирован между двумя сторонами", - заявил дипломат.
При этом он подчеркнул, что Китай всегда придерживался позиции о том, что "итоги победы в мировой антифашистской войне следует уважать и соблюдать".
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
В миреРоссияТокиоКурильские островаМария ЗахароваКитай
 
 
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