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В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны

В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 11.02.2022

В МИД КНР призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны

Вопрос Южных Курил должен надлежащим образом решаться межу Токио и Москвой, при этом Пекин считает, что итоги победы во Второй мировой войне следует уважать и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:41

2022-02-11T11:41

2022-02-11T11:41

в мире

россия

токио

курильские острова

мария захарова

китай

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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Вопрос Южных Курил должен надлежащим образом решаться межу Токио и Москвой, при этом Пекин считает, что итоги победы во Второй мировой войне следует уважать и соблюдать, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявления американского посла в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курильских островов.Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал заявление Эмануэля абсолютно некорректным и недопустимым для дипломатического работника. В МИД РФ посоветовали американскому послу в Японии уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курил."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Вопрос Южных Курил — это вопрос двусторонних отношений России и Японии, который должен быть надлежащим образом урегулирован между двумя сторонами", - заявил дипломат.При этом он подчеркнул, что Китай всегда придерживался позиции о том, что "итоги победы в мировой антифашистской войне следует уважать и соблюдать".День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220211/mid-1772215836.html

россия

токио

курильские острова

китай

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в мире, россия, токио, курильские острова, мария захарова, китай