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В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD
В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD - РИА Новости, 11.02.2022
В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD
Цель формата QUAD, который объединяет Индию, США, Японию и Австралию, заключается в сдерживании развития Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:26
2022-02-11T11:26
2022-02-11T11:26
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Цель формата QUAD, который объединяет Индию, США, Японию и Австралию, заключается в сдерживании развития Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что "холодная война давно закончилась", а так называемый "союз по сдерживанию Китая" непопулярен и не имеет перспектив."Соответствующие страны должны полностью отказаться от устаревшего менталитета времен "холодной войны", исправить ошибочную практику поощрения блокового противостояния и геополитических игр и сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил Чжао Лицзянь.Министры иностранных дел Австралии, США, Индии и Японии встретились в австралийском Мельбурне в пятницу в рамках "Четырёхстороннего диалога по безопасности" (QUAD), а перед началом встречи состоялась их открытая беседа с австралийским премьером Скоттом Моррисоном, переданная в эфире телеканала ABC.В ходе беседы госсекретарь США Энтони Блинкен отдельно упомянул Китай. По его словам, страны QUAD разделяют обеспокоенность тем, что в последние годы Китай действует "более агрессивно в регионе, а потенциально и за его пределами".
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в мире, цены на нефть, чжао лицзянь, скотт моррисон, энтони блинкен, япония, сша, китай
В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: цель объединения QUAD — это сдерживание развития Китая