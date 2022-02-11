https://ria.ru/20220211/kitay-1772231416.html

В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD

В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD - РИА Новости, 11.02.2022

В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD

Цель формата QUAD, который объединяет Индию, США, Японию и Австралию, заключается в сдерживании развития Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:26

2022-02-11T11:26

2022-02-11T11:26

в мире

цены на нефть

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Цель формата QUAD, который объединяет Индию, США, Японию и Австралию, заключается в сдерживании развития Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что "холодная война давно закончилась", а так называемый "союз по сдерживанию Китая" непопулярен и не имеет перспектив."Соответствующие страны должны полностью отказаться от устаревшего менталитета времен "холодной войны", исправить ошибочную практику поощрения блокового противостояния и геополитических игр и сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил Чжао Лицзянь.Министры иностранных дел Австралии, США, Индии и Японии встретились в австралийском Мельбурне в пятницу в рамках "Четырёхстороннего диалога по безопасности" (QUAD), а перед началом встречи состоялась их открытая беседа с австралийским премьером Скоттом Моррисоном, переданная в эфире телеканала ABC.В ходе беседы госсекретарь США Энтони Блинкен отдельно упомянул Китай. По его словам, страны QUAD разделяют обеспокоенность тем, что в последние годы Китай действует "более агрессивно в регионе, а потенциально и за его пределами".

https://ria.ru/20220211/kitay-1772202104.html

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в мире, цены на нефть, чжао лицзянь, скотт моррисон, энтони блинкен, япония, сша, китай