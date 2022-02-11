08:00 11.02.2022 (обновлено: 08:14 11.02.2022)
Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро
© DisneyКадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Павел Сурков. В прокат вышел детектив "Смерть на Ниле" Кеннета Браны. Режиссер опять сам сыграл Пуаро и создал потрясающую картину. Причем потрясает она не только костюмами, звездным составом и видами, но и полным отсутствием логики в сюжете. О том, как переписали Агату Кристи, в кого кто влюблен и почему это убийственно, — в материале РИА Новости.
Оригинал в оригинале
"Смерть на Ниле" — один из лучших романов Агаты Кристи из цикла о Пуаро и в то же время — знаковый мировой детектив вообще. Автор, жена археолога, была знакома с Египтом не понаслышке. Экзотика, помноженная на жесткий (и порой откровенно жестокий) криминальный сюжет, головокружительная смена обстоятельств — и, конечно же, непревзойденный Пуаро с его "маленькими серыми клеточками", который не без труда, но все же распутывает хитроумную преступную комбинацию (и не одну).
© AP PhotoАнглийская писательница Агата Кристи
© AP Photo
Английская писательница Агата Кристи
Молодая миллионерша Линнетт Риджуэй выходит замуж за небогатого, но обаятельного Саймона Дойла. Счастливая пара отправляется в свадебное путешествие в Египет — но вот незадача: их повсюду преследует бывшая подруга невесты Жаклин де Бельфор.
Когда-то Саймон был обручен с Жаклин, но бросил ее, чтобы жениться на Линнетт. Пара, обеспокоенная ревностью обиженной девушки, нанимает защитника — Эркюля Пуаро, по счастливой случайности тоже оказавшегося в Египте. И теперь перед прославленным детективом стоит небывалая задача: он должен предотвратить преступление.
Эта история, конечно же, так и просилась на экран. Первым ее в 1978-м снял Джон Гиллермин (еще не испортивший себе карьеру ужасающими вампуками "Кинг-Конг жив" и "Шина — королева джунглей") и произвел абсолютный фурор.
Великолепные костюмы (премии "Оскар" и BAFTA), блестящий актерский состав — Джейн Биркин, Миа Фэрроу, Мэгги Смит и, конечно же, гомерически смешной и обаятельный Питер Устинов в роли Пуаро. Кстати, он после этого фильма надолго остался главным великим сыщиком киноэкрана, снявшись аж в шести лентах.
© EMI Films, 1978Питер Устинов в фильме "Смерть на Ниле" (1978)
© EMI Films, 1978
Питер Устинов в фильме "Смерть на Ниле" (1978)
Затем случилось эпическое пришествие Дэвида Суше, с которым были экранизированы практически все книги о Пуаро, в том числе и "Смерть на Ниле". Четкая, скрупулезная и точная киноверсия — и, опять же, блестящий актерский состав с Эмили Блант и Джуди Парфитт.
© AP Photo / ITV/Acorn TV, Kieron MccarronДэвид Суше в роли Эркюля Пуаро в финальном эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи"
© AP Photo / ITV/Acorn TV, Kieron Mccarron
Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро в финальном эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи"
И вот третье явление того же сюжета, на этот раз — с Кеннетом Брана в роли Пуаро, а также Галь Гадот, Аннетт Бенинг, Арми Хаммер.
Модерн начала века передан со всем его блеском: шикарные платья, очаровательные женщины, страстные танцы, джазовая музыка, ставшая отдельным героем картины, — все это создает необходимую для зрителя атмосферу погружения в давнюю реальность.
© DisneyКадр из фильма "Смерть на Ниле"
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
© DisneyКадр из фильма "Смерть на Ниле"
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
© DisneyКадр из фильма "Смерть на Ниле"
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
© DisneyКадр из фильма "Смерть на Ниле"
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
На знакомый мотив
Но, собственно, на этом достоинства картины и заканчиваются. Потому что дальше в дело вступает сценарист Майкл Грин, который творит с романом Кристи нечто невообразимое. Со страстью вивисектора и безумием маньяка он кромсает сюжет так, что от стройной конструкции оригинала не остается ничего.
Прежде всего решили напрямую связать предыдущее явление Браны-Пуаро в фильме "Убийство в Восточном экспрессе" с сюжетом "Смерти на Ниле", от чего сменились некоторые персонажи. В ленте появляются герои, вообще не предусмотренные в романе. Также Грин начисто переписал историю самого Пуаро — и сюжет трещит по швам.
© 20th Century Studios (2022)Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в фильме "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в фильме "Смерть на Ниле"
Придуманный Кристи "маленький бельгиец" — несчастный беженец из раздираемый мировой войной страны, ищущий приют в не слишком дружественной Англии. Пуаро — вечный чужак, находящийся в жестком противоречии с окружающим миром, живущий по собственным моральным устоям, неудобный персонаж с фантастическими умственными способностями. Таков оригинальный книжный Пуаро.
Его можно было делать чуть более комичным, как Устинов, или чуть более фанатичным, как Суше, или превращать в жесткую логическую машину — каким его сыграл когда-то Альберт Финни. Но Пуаро Браны — это совсем другой герой, и с описанным у Кристи сыщиком он не имеет ничего общего.
Грин придумывает Пуаро военную предысторию — тот оказывается отважным ветераном Первой мировой (а заодно мы узнаем причину появления у сыщика столь любимых и холимых им усов). Но, кроме этого, сценарий вовлекает его аж в два любовных приключения: одно произошло давным-давно и трагической тенью лежит на всей судьбе Эркюля. Выходит, что его занятие криминалистикой — эскапизм, попытка бегства от нескольких психологических травм, нежелание принимать ни самого себя, ни собственное прошлое.
Зато настоящее у Пуаро прямо-таки наполнено страстью: нынешняя экранизация "Смерти на Ниле" — это истинное торжество феромонов. Перед нами проходит череда любовных историй во всех их проявлениях: тут и пара "богатая-бедный", и брошенные поклонники и поклонницы, и фрейдистское влечение к родственникам, и гипертрофированная материнская защита, и — куда же без них! — намечающийся межрасовый брак и неизменная ЛГБТ-связь. Досталось и Эркюлю — он тоже безоглядно влюбится, но, пожалуй, в самую обаятельную из героинь.
© Disney
Галь Гадот в фильме "Смерть на Ниле"
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Галь Гадот в фильме "Смерть на Ниле"
© Disney
© Disney
Роуз Лесли в фильме "Смерть на Ниле"
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Роуз Лесли в фильме "Смерть на Ниле"
© Disney
© DisneyКадр из фильма "Смерть на Ниле"
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
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Галь Гадот в фильме "Смерть на Ниле"
© Disney
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Роуз Лесли в фильме "Смерть на Ниле"
© Disney
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Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© Disney
Как только на идеально выстроенном детективе Кристи, в котором все абсолютно логично, стройно и связано между собой, начинают воздвигать новые конструкции, он превращается в безумное сборище сексуально озабоченных богачей на пароходе посреди Нила. Подпитанные животной страстью, они совершают череду откровенно идиотских поступков: там, где у Кристи была мотивация, в фильме Браны возникает плотская прихоть. Но искать смысл в этой истории (а особенно в ее финале, который уничтожает образ Пуаро) нельзя. Логику отдали на заклание толерантности и актуальной моральной повестке.
Кабачков не будет
Кеннет Брана, конечно, изо всех сил старается — и как актер, и как режиссер, пытаясь придать своему сыщику хоть какую-то осмысленность. В первом фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" Пуаро предстал перед нами как циничный хлыщ. Тут — раздавленный жизнью, стареющий, израненный (и в прямом, и в переносном смысле) человек, который только и мечтает о том, как уйти на покой и выращивать кабачки. Такого унижения для него даже сама Агата Кристи (которая, когда он вконец ее достал, успешно его прикончила) придумать не могла. Зато современным кинематографистам это удалось.
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
Когда-то, в поисках имени для героя, Кристи вдохновлялась старинными фильмами французского комика Андре Дида — одной из первых звезд немого кино. Тот придумал "пьянчужку Буаро" — предтечу персонажей многих каскадных комедий, от Чарли Чаплина до Бастера Китона. Бесхитростные истории распространились по всему миру, а имя в каждой стране переиначивали на свой лад. В России, например, был "Глупышкин", в Италии — "Кретинетти".
И когда экранный Пуаро в "Смерти на Ниле" мельтешит по кораблю, спасаясь от выстрелов, то складывается полное ощущение, что мы смотрим не экранизацию романа Кристи, а ремейк похождений Кретинетти. Радует одно — финал сделан так, что никакого триквела точно не будет.
15 сентября 2020, 08:00КультураБлондин Пуаро и спортсменка мисс Марпл: шедевры экранизаций Агаты Кристи