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Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро

Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро - РИА Новости, 11.02.2022

Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро

В прокат вышел детектив "Смерть на Ниле" Кеннета Браны. Режиссер опять сам сыграл Пуаро и создал потрясающую картину. Причем потрясает она не только костюмами,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:14

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Павел Сурков. В прокат вышел детектив "Смерть на Ниле" Кеннета Браны. Режиссер опять сам сыграл Пуаро и создал потрясающую картину. Причем потрясает она не только костюмами, звездным составом и видами, но и полным отсутствием логики в сюжете. О том, как переписали Агату Кристи, в кого кто влюблен и почему это убийственно, — в материале РИА Новости.Оригинал в оригинале"Смерть на Ниле" — один из лучших романов Агаты Кристи из цикла о Пуаро и в то же время — знаковый мировой детектив вообще. Автор, жена археолога, была знакома с Египтом не понаслышке. Экзотика, помноженная на жесткий (и порой откровенно жестокий) криминальный сюжет, головокружительная смена обстоятельств — и, конечно же, непревзойденный Пуаро с его "маленькими серыми клеточками", который не без труда, но все же распутывает хитроумную преступную комбинацию (и не одну).Молодая миллионерша Линнетт Риджуэй выходит замуж за небогатого, но обаятельного Саймона Дойла. Счастливая пара отправляется в свадебное путешествие в Египет — но вот незадача: их повсюду преследует бывшая подруга невесты Жаклин де Бельфор. Когда-то Саймон был обручен с Жаклин, но бросил ее, чтобы жениться на Линнетт. Пара, обеспокоенная ревностью обиженной девушки, нанимает защитника — Эркюля Пуаро, по счастливой случайности тоже оказавшегося в Египте. И теперь перед прославленным детективом стоит небывалая задача: он должен предотвратить преступление.Эта история, конечно же, так и просилась на экран. Первым ее в 1978-м снял Джон Гиллермин (еще не испортивший себе карьеру ужасающими вампуками "Кинг-Конг жив" и "Шина — королева джунглей") и произвел абсолютный фурор. Великолепные костюмы (премии "Оскар" и BAFTA), блестящий актерский состав — Джейн Биркин, Миа Фэрроу, Мэгги Смит и, конечно же, гомерически смешной и обаятельный Питер Устинов в роли Пуаро. Кстати, он после этого фильма надолго остался главным великим сыщиком киноэкрана, снявшись аж в шести лентах.Затем случилось эпическое пришествие Дэвида Суше, с которым были экранизированы практически все книги о Пуаро, в том числе и "Смерть на Ниле". Четкая, скрупулезная и точная киноверсия — и, опять же, блестящий актерский состав с Эмили Блант и Джуди Парфитт.И вот третье явление того же сюжета, на этот раз — с Кеннетом Брана в роли Пуаро, а также Галь Гадот, Аннетт Бенинг, Арми Хаммер. Модерн начала века передан со всем его блеском: шикарные платья, очаровательные женщины, страстные танцы, джазовая музыка, ставшая отдельным героем картины, — все это создает необходимую для зрителя атмосферу погружения в давнюю реальность.На знакомый мотивНо, собственно, на этом достоинства картины и заканчиваются. Потому что дальше в дело вступает сценарист Майкл Грин, который творит с романом Кристи нечто невообразимое. Со страстью вивисектора и безумием маньяка он кромсает сюжет так, что от стройной конструкции оригинала не остается ничего.Прежде всего решили напрямую связать предыдущее явление Браны-Пуаро в фильме "Убийство в Восточном экспрессе" с сюжетом "Смерти на Ниле", от чего сменились некоторые персонажи. В ленте появляются герои, вообще не предусмотренные в романе. Также Грин начисто переписал историю самого Пуаро — и сюжет трещит по швам.Придуманный Кристи "маленький бельгиец" — несчастный беженец из раздираемый мировой войной страны, ищущий приют в не слишком дружественной Англии. Пуаро — вечный чужак, находящийся в жестком противоречии с окружающим миром, живущий по собственным моральным устоям, неудобный персонаж с фантастическими умственными способностями. Таков оригинальный книжный Пуаро. Его можно было делать чуть более комичным, как Устинов, или чуть более фанатичным, как Суше, или превращать в жесткую логическую машину — каким его сыграл когда-то Альберт Финни. Но Пуаро Браны — это совсем другой герой, и с описанным у Кристи сыщиком он не имеет ничего общего.Грин придумывает Пуаро военную предысторию — тот оказывается отважным ветераном Первой мировой (а заодно мы узнаем причину появления у сыщика столь любимых и холимых им усов). Но, кроме этого, сценарий вовлекает его аж в два любовных приключения: одно произошло давным-давно и трагической тенью лежит на всей судьбе Эркюля. Выходит, что его занятие криминалистикой — эскапизм, попытка бегства от нескольких психологических травм, нежелание принимать ни самого себя, ни собственное прошлое.Зато настоящее у Пуаро прямо-таки наполнено страстью: нынешняя экранизация "Смерти на Ниле" — это истинное торжество феромонов. Перед нами проходит череда любовных историй во всех их проявлениях: тут и пара "богатая-бедный", и брошенные поклонники и поклонницы, и фрейдистское влечение к родственникам, и гипертрофированная материнская защита, и — куда же без них! — намечающийся межрасовый брак и неизменная ЛГБТ-связь. Досталось и Эркюлю — он тоже безоглядно влюбится, но, пожалуй, в самую обаятельную из героинь.Как только на идеально выстроенном детективе Кристи, в котором все абсолютно логично, стройно и связано между собой, начинают воздвигать новые конструкции, он превращается в безумное сборище сексуально озабоченных богачей на пароходе посреди Нила. Подпитанные животной страстью, они совершают череду откровенно идиотских поступков: там, где у Кристи была мотивация, в фильме Браны возникает плотская прихоть. Но искать смысл в этой истории (а особенно в ее финале, который уничтожает образ Пуаро) нельзя. Логику отдали на заклание толерантности и актуальной моральной повестке.Кабачков не будетКеннет Брана, конечно, изо всех сил старается — и как актер, и как режиссер, пытаясь придать своему сыщику хоть какую-то осмысленность. В первом фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" Пуаро предстал перед нами как циничный хлыщ. Тут — раздавленный жизнью, стареющий, израненный (и в прямом, и в переносном смысле) человек, который только и мечтает о том, как уйти на покой и выращивать кабачки. Такого унижения для него даже сама Агата Кристи (которая, когда он вконец ее достал, успешно его прикончила) придумать не могла. Зато современным кинематографистам это удалось.Когда-то, в поисках имени для героя, Кристи вдохновлялась старинными фильмами французского комика Андре Дида — одной из первых звезд немого кино. Тот придумал "пьянчужку Буаро" — предтечу персонажей многих каскадных комедий, от Чарли Чаплина до Бастера Китона. Бесхитростные истории распространились по всему миру, а имя в каждой стране переиначивали на свой лад. В России, например, был "Глупышкин", в Италии — "Кретинетти".И когда экранный Пуаро в "Смерти на Ниле" мельтешит по кораблю, спасаясь от выстрелов, то складывается полное ощущение, что мы смотрим не экранизацию романа Кристи, а ремейк похождений Кретинетти. Радует одно — финал сделан так, что никакого триквела точно не будет.

https://ria.ru/20200915/kristi-1577109768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино и сериалы, галь гадот, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), что посмотреть , детектив, что почитать