https://ria.ru/20220211/katoliki-1772362646.html

Священник назвал число католиков в России

Священник назвал число католиков в России - РИА Новости, 11.02.2022

Священник назвал число католиков в России

Римско-католическая церковь не планирует увеличивать число епархий в России, где число верующих составляет в настоящее время около 600 тысяч человек, рассказал... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:15

2022-02-11T19:15

2022-02-11T19:15

религия

иоанн павел ii (кароль войтыла)

москва

россия

русская православная церковь

иркутск

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Римско-католическая церковь не планирует увеличивать число епархий в России, где число верующих составляет в настоящее время около 600 тысяч человек, рассказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Двадцать лет назад, 11 февраля 2002 года, папа Римский Иоанн Павел II возвел четыре апостольские администратуры для католиков латинского обряда в России в достоинство епархий. Сейчас в России действуют архиепархия Божией Матери в Москве, епархия Святого Климента в Саратове, Преображенская епархия в Новосибирске и епархия Святого Иосифа в Иркутске. Священник Николай Дубинин 30 июля 2020 года был назначен вспомогательным епископом (епископом-помощником) в архиепархию Божией Матери в Москве, став первым в истории русским священником, назначенным папой Римским епископом в России."Число католиков в России невелико – это примерно 220 приходов и около 600 тысяч верующих, из них активно практикующих свою веру не больше 10%. Однако размеры существующих епархий, конечно, колоссальны, что создает трудности и в плане ощущения единства, и в плане практических коммуникаций. Поэтому, в частности, в 2020 году Папа Франциск назначил в Архиепархию Божией Матери в Москве вспомогательного епископа Николая Дубинина. Но никаких планов по увеличению числа католических епархий в России нет", - сообщил генеральный викарий архиепархии в Москве в этот день.Администратуры в России, рассказал Горбунов, начали создаваться как временные единицы, когда шло восстановление структур католической церкви в России."В Российской империи в начале XX века было целых шесть католических епархий, но все эти церковные структуры были полностью уничтожены в советское время. Поэтому, когда в 1991 году эти структуры воссоздавались, это было сделано первоначально в виде администратур, которые носят по определению временный характер. И действительно, вскоре стало понятно, что двух администратур, созданных изначально – с центрами в Москве и Новосибирске – объективно недостаточно, и к ним добавились еще две – в Саратове и Иркутске. По прошествии достаточного времени стало понятно, что эти структуры можно перевести в статус постоянных епархий и объединить их в митрополию с центром Москве", - пояснил священник.Первоначальные разногласия по этому поводу с Русской православной церковью и некоторыми общественными силами, добавил он, к настоящему времени преодолены. "Преодоление возникшего в результате этого кризиса потребовало немало усилий и времени, и сегодня, мне кажется, существование епархий воспринимается как нечто нормальное, и мы благодарны за это и православным собратьям, и представителям других конфессий и религий, и властям", - заключил Горбунов, подчеркнув, что для верующих смена апостольских администратур на епархии стала не реформой, а нормализацией церковной жизни.

https://ria.ru/20220209/musulmane-1771912689.html

https://ria.ru/20190529/1555044260.html

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иоанн павел ii (кароль войтыла), москва, россия, русская православная церковь, иркутск