https://ria.ru/20220211/kansk-1772388706.html

Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт

Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт - РИА Новости, 11.02.2022

Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт

Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:46

2022-02-11T22:46

2022-02-11T23:42

россия

происшествия

канск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости источник.По его словам, планировались нападения на объекты правоохранительных органов. Соответствующие признательные показания есть, добавил собеседник агентства.Накануне суд в красноярском Канске приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а двух освободил за помощь следствию. Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.

https://ria.ru/20220211/video-1772380507.html

россия

канск

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россия, происшествия, канск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)