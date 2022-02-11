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Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт - РИА Новости, 11.02.2022
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт
Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T22:46
2022-02-11T23:42
россия
происшествия
канск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости источник.По его словам, планировались нападения на объекты правоохранительных органов. Соответствующие признательные показания есть, добавил собеседник агентства.Накануне суд в красноярском Канске приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а двух освободил за помощь следствию. Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.
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россия
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россия, происшествия, канск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
22:46 11.02.2022 (обновлено: 23:42 11.02.2022)
 
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт

Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в Minecraft планировал реальный теракт

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости источник.

"Подростки готовились к реальным действиям, не только в компьютерной игре", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

По его словам, планировались нападения на объекты правоохранительных органов. Соответствующие признательные показания есть, добавил собеседник агентства.
Накануне суд в красноярском Канске приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а двух освободил за помощь следствию. Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 21:32
СК показал видео с подозреваемой в подстрекательстве к убийству сестры
 
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