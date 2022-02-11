https://ria.ru/20220211/kansk-1772388706.html
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт - РИА Новости, 11.02.2022
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт
Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T22:46
2022-02-11T22:46
2022-02-11T23:42
россия
происшествия
канск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осужденный в красноярском Канске за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре подросток участвовал в подготовке реального теракта, заявил РИА Новости источник.По его словам, планировались нападения на объекты правоохранительных органов. Соответствующие признательные показания есть, добавил собеседник агентства.Накануне суд в красноярском Канске приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а двух освободил за помощь следствию. Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.
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россия, происшествия, канск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
22:46 11.02.2022 (обновлено: 23:42 11.02.2022)
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в игре готовил реальный теракт
Источник: осужденный за попытку взорвать ФСБ в Minecraft планировал реальный теракт