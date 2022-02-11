13:56 11.02.2022 (обновлено: 14:04 11.02.2022)
Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в казнях в годы войны
Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в убийстве детей в Ейске в 1942 году
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать добиваться ответов от Канады на запрос о причастности скончавшегося нацистского преступника Гельмута Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Канадская сторона, к сожалению, так и не ответила на запрос Следственного комитета России, направленный в феврале 2020 году по делу о причастности Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. Не успел завершиться и тянувшийся здесь несколько лет процесс выдворения бывшего нацистского приспешника, лишенного канадского гражданства в 2019 году за сокрытие факта службы в вермахте. Он умер в прошлом году, избежав наказания. Но для нас дело не закрыто. Продолжим добиваться ответов от канадской стороны", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.
По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.