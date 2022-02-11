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Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в казнях в годы войны
Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в казнях в годы войны - РИА Новости, 11.02.2022
Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в казнях в годы войны
Россия намерена продолжать добиваться ответов от Канады на запрос о причастности скончавшегося нацистского преступника Гельмута Оберлендера к массовому убийству РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:56
2022-02-11T14:04
в мире
украина
россия
онтарио
канада
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать добиваться ответов от Канады на запрос о причастности скончавшегося нацистского преступника Гельмута Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов."Канадская сторона, к сожалению, так и не ответила на запрос Следственного комитета России, направленный в феврале 2020 году по делу о причастности Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. Не успел завершиться и тянувшийся здесь несколько лет процесс выдворения бывшего нацистского приспешника, лишенного канадского гражданства в 2019 году за сокрытие факта службы в вермахте. Он умер в прошлом году, избежав наказания. Но для нас дело не закрыто. Продолжим добиваться ответов от канадской стороны", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.В ноябре 2021 года Оберлендер скончался в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию. МИД ранее выражал надежду, что власти Канады передадут запрошенные Россией материалы по делу нациста.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/genotsid-1769254904.html
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в мире, украина, россия, онтарио, канада
13:56 11.02.2022 (обновлено: 14:04 11.02.2022)
 
Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в казнях в годы войны

Россия ждет от Канады ответа об участии Оберлендера в убийстве детей в Ейске в 1942 году

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкГитлеровцы сожгли дотла деревню
Гитлеровцы сожгли дотла деревню - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Макс Альперт
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Гитлеровцы сожгли дотла деревню
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать добиваться ответов от Канады на запрос о причастности скончавшегося нацистского преступника Гельмута Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Канадская сторона, к сожалению, так и не ответила на запрос Следственного комитета России, направленный в феврале 2020 году по делу о причастности Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. Не успел завершиться и тянувшийся здесь несколько лет процесс выдворения бывшего нацистского приспешника, лишенного канадского гражданства в 2019 году за сокрытие факта службы в вермахте. Он умер в прошлом году, избежав наказания. Но для нас дело не закрыто. Продолжим добиваться ответов от канадской стороны", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 14:17В России
Действия нацистов в Ростовской области хотят признать геноцидом
В ноябре 2021 года Оберлендер скончался в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию. МИД ранее выражал надежду, что власти Канады передадут запрошенные Россией материалы по делу нациста.
По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
 
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