Посол в Оттаве назвал диалог России и Канады взаимоуважительным
Посол Степанов: Россия и Канада ведут взаимоуважительный диалог, несмотря на разногласия
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Диалог между Россией и Канадой по дипломатической линии протекает профессионально и взаимоуважительно, даже несмотря на ряд очевидных разногласий по вопросам международной повестки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"У Канады талантливая дипломатическая служба, со своей школой и традициями. Диалог идет профессионально и взаимоуважительно. У нас есть возможность изложить свою точку зрения, выслушать канадскую. Даже при наличии очевидных политических разногласий между нашими правительствами дипломаты должны общаться", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Посол добавил, что рассчитывает на оживление практики межмидовских консультаций с Оттавой по представляющим взаимный интерес темам. Вместе с тем он заявил, что на сегодняшний день у России с Канадой и ее западными партнерами присутствуют области разногласий, где генезис событий и решение проблем стороны видят по-разному. В число таких тем входят, например, ситуация на Украине и кризис европейской безопасности, указал российский дипломат.
"Но никто не отменял коллективной работы по контртеррору, информбезопасности, противодействию глобальному наркотрафику и оргпреступности. И просто обмен мнениями по широкому набору региональных сюжетов – от Ближнего Востока до Западного полушария всегда полезен", - отметил он.
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В целом, признал Степанов, отношения России и Канады сегодня находятся не в лучшем состоянии. Посол напомнил, что в 2014 году Оттава приняла решение в одностороннем порядке заморозить большинство форматов взаимодействия с Москвой, за исключением межмидовских. Россия, со своей стороны, нацелена вернуть их в состояние "конструктивной нормальности", указал высокопоставленный дипломат.
"Россия не смотрит на Канаду через оптику геополитического соперничества. И к тому же мы – арктические соседи. Всегда ведь хорошо, когда соседство получается выстроить добрым, разве нет? Здесь отмечу текущее председательство России в Арктическом совете, где с канадцами мы работаем прагматично и без политизации по актуальным вопросам северной повестки", - добавил Степанов.
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