https://ria.ru/20220211/kanada-1772267720.html

Посол в Оттаве назвал диалог России и Канады взаимоуважительным

Посол в Оттаве назвал диалог России и Канады взаимоуважительным - РИА Новости, 11.02.2022

Посол в Оттаве назвал диалог России и Канады взаимоуважительным

Диалог между Россией и Канадой по дипломатической линии протекает профессионально и взаимоуважительно, даже несмотря на ряд очевидных разногласий по вопросам... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:29

2022-02-11T13:29

2022-02-11T13:29

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Диалог между Россией и Канадой по дипломатической линии протекает профессионально и взаимоуважительно, даже несмотря на ряд очевидных разногласий по вопросам международной повестки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов."У Канады талантливая дипломатическая служба, со своей школой и традициями. Диалог идет профессионально и взаимоуважительно. У нас есть возможность изложить свою точку зрения, выслушать канадскую. Даже при наличии очевидных политических разногласий между нашими правительствами дипломаты должны общаться", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.Посол добавил, что рассчитывает на оживление практики межмидовских консультаций с Оттавой по представляющим взаимный интерес темам. Вместе с тем он заявил, что на сегодняшний день у России с Канадой и ее западными партнерами присутствуют области разногласий, где генезис событий и решение проблем стороны видят по-разному. В число таких тем входят, например, ситуация на Украине и кризис европейской безопасности, указал российский дипломат."Но никто не отменял коллективной работы по контртеррору, информбезопасности, противодействию глобальному наркотрафику и оргпреступности. И просто обмен мнениями по широкому набору региональных сюжетов – от Ближнего Востока до Западного полушария всегда полезен", - отметил он.В целом, признал Степанов, отношения России и Канады сегодня находятся не в лучшем состоянии. Посол напомнил, что в 2014 году Оттава приняла решение в одностороннем порядке заморозить большинство форматов взаимодействия с Москвой, за исключением межмидовских. Россия, со своей стороны, нацелена вернуть их в состояние "конструктивной нормальности", указал высокопоставленный дипломат."Россия не смотрит на Канаду через оптику геополитического соперничества. И к тому же мы – арктические соседи. Всегда ведь хорошо, когда соседство получается выстроить добрым, разве нет? Здесь отмечу текущее председательство России в Арктическом совете, где с канадцами мы работаем прагматично и без политизации по актуальным вопросам северной повестки", - добавил Степанов.

https://ria.ru/20220129/neonatsisty-1770092577.html

https://ria.ru/20211202/kanada-1761858287.html

https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603824760.html

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