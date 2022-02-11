https://ria.ru/20220211/kampus-1772239947.html
Путин поручил подготовить предложения по определению понятия "кампус"
Путин поручил подготовить предложения по определению понятия "кампус" - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил подготовить предложения по определению понятия "кампус"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" подготовить предложения по определению... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:47
2022-02-11T11:47
2022-02-11T11:47
экономика
михаил мишустин
игорь шувалов
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" подготовить предложения по определению понятия "кампус" и случаев его использования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: представить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся определения понятия "кампус", случаев его использования, а также условий и порядка создания и эксплуатации кампусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20210402/kampusy-1603968024.html
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экономика, михаил мишустин, игорь шувалов, россия, владимир путин
Путин поручил подготовить предложения по определению понятия "кампус"
Президент Путин поручил подготовить предложения по определению понятия "кампус"