https://ria.ru/20220211/kamchatka-1772201061.html
Катастрофа самолета на Камчатке. Видео
Появилось видео с места крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022
Катастрофа самолета на Камчатке. Видео
Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:04
2022-02-11T09:04
2022-02-11T09:45
происшествия
камчатский край
карагинский район
елизовский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772202262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf40a3f2267d8c088c5999266ac8b844.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке.На видео показаны обломки воздушного судна, а также работа сотрудников правоохранительных органов.Самолет, перевозивший груз в село Тымлат Карагинского района, разбился в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края. Катастрофа произошла во время взлета, Ан-2 загорелся. Оба члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
https://ria.ru/20220211/krushenie-1772187060.html
камчатский край
карагинский район
елизовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772202262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2501185c09812437a22339bcf66e044.jpg
Работа следователей на месте крушения самолета Ан-2 на Камчатке
Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту.
2022-02-11T09:04
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, карагинский район, елизовский район, россия
09:04 11.02.2022 (обновлено: 09:45 11.02.2022)
Появилось видео с места крушения Ан-2 на Камчатке
СК опубликовал видео с места падения Ан-2 на Камчатке