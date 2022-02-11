https://ria.ru/20220211/kamchatka-1772201061.html

Катастрофа самолета на Камчатке. Видео

Появилось видео с места крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022

Катастрофа самолета на Камчатке. Видео

Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:04

2022-02-11T09:04

2022-02-11T09:45

происшествия

камчатский край

карагинский район

елизовский район

россия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке.На видео показаны обломки воздушного судна, а также работа сотрудников правоохранительных органов.Самолет, перевозивший груз в село Тымлат Карагинского района, разбился в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края. Катастрофа произошла во время взлета, Ан-2 загорелся. Оба члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

https://ria.ru/20220211/krushenie-1772187060.html

камчатский край

карагинский район

елизовский район

россия

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Работа следователей на месте крушения самолета Ан-2 на Камчатке Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту. 2022-02-11T09:04 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, карагинский район, елизовский район, россия