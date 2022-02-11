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Катастрофа самолета на Камчатке. Видео
Появилось видео с места крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022
Катастрофа самолета на Камчатке. Видео
Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:04
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происшествия
камчатский край
карагинский район
елизовский район
россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке.На видео показаны обломки воздушного судна, а также работа сотрудников правоохранительных органов.Самолет, перевозивший груз в село Тымлат Карагинского района, разбился в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края. Катастрофа произошла во время взлета, Ан-2 загорелся. Оба члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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Работа следователей на месте крушения самолета Ан-2 на Камчатке
Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту.
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происшествия, камчатский край, карагинский район, елизовский район, россия
09:04 11.02.2022 (обновлено: 09:45 11.02.2022)
 
Появилось видео с места крушения Ан-2 на Камчатке

СК опубликовал видео с места падения Ан-2 на Камчатке

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места падения Ан-2 на Камчатке.
На видео показаны обломки воздушного судна, а также работа сотрудников правоохранительных органов.
Самолет, перевозивший груз в село Тымлат Карагинского района, разбился в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края.
Катастрофа произошла во время взлета, Ан-2 загорелся. Оба члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
04:53
Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке
 
ПроисшествияКамчатский крайКарагинский районЕлизовский районРоссия
 
 
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