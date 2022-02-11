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Об одном из самых загадочных писателей XX века снимут художественный фильм

Об одном из самых загадочных писателей XX века снимут художественный фильм - РИА Новости, 11.02.2022

Об одном из самых загадочных писателей XX века снимут художественный фильм

Номинированная на "Оскар" польская режиссер Агнешка Холланд создаст биографический фильм об одном из самых загадочных писателей XX века Франце Кафке, сообщает... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T05:25

2022-02-11T05:25

2022-02-11T05:25

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Номинированная на "Оскар" польская режиссер Агнешка Холланд создаст биографический фильм об одном из самых загадочных писателей XX века Франце Кафке, сообщает The Hollywood Reporter. Проект получил названием "Кафка" ("Kafka"). Работать над ним Холланд будет с командой, которая помогла ей снять драму "Шарлатан" (2020) и знаменитом чешском целителе Яне Миколашеке.Продюсерами фильма выступят Сэм Тейлор и Майк Дауни. Ожидается, что в картине охватят всю жизнь писателя: от его рождения в 1883 году в довоенной Праге до смерти в 1924-м.К съемкам планируют приступить весной 2023 года. Дата выхода и актерский состав пока не объявлены. Кафка считается одним из величайших немецкоязычных писателей XX века. При жизни он опубликовал несколько рассказов, а перед смертью попросил своего друга Макса Брода сжечь все, им написанное. Однако тот не решился уничтожить работы Кафки и издал его романы "Замок", "Процесс", "Америка", которые в результате принесли автору посмертную славу.

https://ria.ru/20220119/radcliffe-1768436731.html

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новости культуры, кино и сериалы, франц кафка, прага, берлин (город)