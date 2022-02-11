16:12 11.02.2022 (обновлено: 19:41 11.02.2022)
В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова"
Советник главы Чечни Даудов запустил в Instagram флешмоб "Я пехотинец Кадырова"
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 фев — РИА Новости. Советник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хештегом "Я пехотинец Кадырова", за несколько дней к нему присоединились более 100 официальных лиц региона и аккаунты госучреждений чеченского сегмента.
"Как вы, наверное, слышали, Рамзан Ахматович Кадыров часто подчеркивает, что он является пехотинцем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. А мы, команда Кадырова, флешмобом "Я пехотинец Кадырова" хотели в очередной раз показать, что полностью поддерживаем своего лидера и проводимую им политику", — рассказал Даудов РИА Новости.
Он уточнил, что "команда Кадырова" — это не только ближайшие соратники главы региона, но и весь чеченский народ.
"Каждый без исключения — член команды. Если будет в этом необходимость, готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. Под "командой Кадырова" я имею в виду не только ближайших соратников Рамзана Ахматовича, а весь чеченский народ, который 99,7 процента голосов отдал за его кандидатуру на всенародных выборах. Как бы это ни не нравилось нашим недоброжелателям, но власть и народ в Чеченской Республике едины! Это неоспоримый факт!" — отметил советник Кадырова.
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