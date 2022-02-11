https://ria.ru/20220211/kadyrov-1772315916.html

В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова"

В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова" - РИА Новости, 11.02.2022

В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова"

Советник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хештегом "Я пехотинец Кадырова", за несколько дней к нему присоединились более 100 официальных... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:12

2022-02-11T16:12

2022-02-11T19:41

общество

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 11 фев — РИА Новости. Советник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хештегом "Я пехотинец Кадырова", за несколько дней к нему присоединились более 100 официальных лиц региона и аккаунты госучреждений чеченского сегмента.Он уточнил, что "команда Кадырова" — это не только ближайшие соратники главы региона, но и весь чеченский народ."Каждый без исключения — член команды. Если будет в этом необходимость, готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. Под "командой Кадырова" я имею в виду не только ближайших соратников Рамзана Ахматовича, а весь чеченский народ, который 99,7 процента голосов отдал за его кандидатуру на всенародных выборах. Как бы это ни не нравилось нашим недоброжелателям, но власть и народ в Чеченской Республике едины! Это неоспоримый факт!" — отметил советник Кадырова.

https://ria.ru/20220203/chechnya-1770844095.html

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общество, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров