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В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова"
В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова" - РИА Новости, 11.02.2022
В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова"
Советник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хештегом "Я пехотинец Кадырова", за несколько дней к нему присоединились более 100 официальных... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:12
2022-02-11T19:41
общество
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 11 фев — РИА Новости. Советник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хештегом "Я пехотинец Кадырова", за несколько дней к нему присоединились более 100 официальных лиц региона и аккаунты госучреждений чеченского сегмента.Он уточнил, что "команда Кадырова" — это не только ближайшие соратники главы региона, но и весь чеченский народ."Каждый без исключения — член команды. Если будет в этом необходимость, готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. Под "командой Кадырова" я имею в виду не только ближайших соратников Рамзана Ахматовича, а весь чеченский народ, который 99,7 процента голосов отдал за его кандидатуру на всенародных выборах. Как бы это ни не нравилось нашим недоброжелателям, но власть и народ в Чеченской Республике едины! Это неоспоримый факт!" — отметил советник Кадырова.
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общество, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
16:12 11.02.2022 (обновлено: 19:41 11.02.2022)
 
В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова"

Советник главы Чечни Даудов запустил в Instagram флешмоб "Я пехотинец Кадырова"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 фев — РИА Новости. Советник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хештегом "Я пехотинец Кадырова", за несколько дней к нему присоединились более 100 официальных лиц региона и аккаунты госучреждений чеченского сегмента.

"Как вы, наверное, слышали, Рамзан Ахматович Кадыров часто подчеркивает, что он является пехотинцем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. А мы, команда Кадырова, флешмобом "Я пехотинец Кадырова" хотели в очередной раз показать, что полностью поддерживаем своего лидера и проводимую им политику", — рассказал Даудов РИА Новости.

Он уточнил, что "команда Кадырова" — это не только ближайшие соратники главы региона, но и весь чеченский народ.
"Каждый без исключения — член команды. Если будет в этом необходимость, готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. Под "командой Кадырова" я имею в виду не только ближайших соратников Рамзана Ахматовича, а весь чеченский народ, который 99,7 процента голосов отдал за его кандидатуру на всенародных выборах. Как бы это ни не нравилось нашим недоброжелателям, но власть и народ в Чеченской Республике едины! Это неоспоримый факт!" — отметил советник Кадырова.
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:57
В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля
 
ОбществоЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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