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В Чечне мужчина избивал детей за общение с матерью
В Чечне мужчина избивал детей за общение с матерью - РИА Новости, 11.02.2022
В Чечне мужчина избивал детей за общение с матерью
Следователи в Чечне возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который постоянно бил своих детей за общение с матерью, сообщает... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:21
2022-02-11T15:21
2022-02-11T15:21
происшествия
россия
грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 11 фев – РИА Новости. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который постоянно бил своих детей за общение с матерью, сообщает пресс-служба регионального управления СК.По данным ведомства, после развода родителей в 2016 году 16-летняя дочь и 10-летний сын остались жить с отцом, который под угрозой физического насилия запретил им видеться с матерью или общаться с ней по телефону. На протяжении пяти лет подозреваемый постоянно бил своих детей за то, что те поддерживали с матерью общение."Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного СУСКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем нанесения систематических побоев в отношении заведомо несовершеннолетних лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что избивать дочь мужчина продолжал и после достижения ею совершеннолетия. Сейчас дети проживают со своей матерью, им оказывают психологическую помощь."В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, грозный, чеченская республика (чечня)
В Чечне мужчина избивал детей за общение с матерью
В Чечне завели уголовное дело против мужчины, избивавшего детей за общение с матерью