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Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ
Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ - РИА Новости, 11.02.2022
Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ
Испания не будет, в отличие от некоторых стран ЕС, признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ и EMA, хотя с учетом популярности этого направления среди... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:08
2022-02-11T14:08
2022-02-11T14:08
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МАДРИД, 11 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Испания не будет, в отличие от некоторых стран ЕС, признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ и EMA, хотя с учетом популярности этого направления среди путешественников из РФ могла бы это сделать, сказал в интервью РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.Дипломат заявил, что ставил такой вопрос, но испанские представители "придерживаются общеевропейской линии, и отдельного разрешения здесь не будет".Он также отметил, что Испания – туристическая держава, в 2019 году страна приняла более 1,3 миллиона россиян, и "это самая популярная дестинация в Европе у наших граждан". По его словам, испанцы многое теряют из-за такой стратегии. "Российский турист известен еще и своей щедростью. Кроме того, сами испанцы говорят, что наших путешественников отличает хороший уровень культуры, поэтому они предпочитают не только на пляже или в баре проводить время, но и ходить в музеи, осматривать достопримечательности", – добавил глава диппредставительства.
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туризм, европа, новости - туризм, туристы, испания, вакцинация, отдых на море
Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ
Посол России: Испания теряет от отсутствия наших туристов, но вакцины без ВОЗ не признает
МАДРИД, 11 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Испания не будет, в отличие от некоторых стран ЕС, признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ и EMA, хотя с учетом популярности этого направления среди путешественников из РФ могла бы это сделать, сказал в интервью РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.
Дипломат заявил, что ставил такой вопрос, но испанские представители "придерживаются общеевропейской линии, и отдельного разрешения здесь не будет".
Он также отметил, что Испания – туристическая держава, в 2019 году страна приняла более 1,3 миллиона россиян, и "это самая популярная дестинация в Европе у наших граждан".
"Думаю, испанские власти могли бы учесть это при принятии самостоятельного решения с тем, чтобы наши граждане, привитые российскими вакцинами, получили возможность приезжать. Тем более, что и прецеденты такие есть, в Европе в том числе. Не говоря уже о более 70 странах, которые признали российскую вакцину", – сказал посол.
По его словам, испанцы многое теряют из-за такой стратегии. "Российский турист известен еще и своей щедростью. Кроме того, сами испанцы говорят, что наших путешественников отличает хороший уровень культуры, поэтому они предпочитают не только на пляже или в баре проводить время, но и ходить в музеи, осматривать достопримечательности", – добавил глава диппредставительства.