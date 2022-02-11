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Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ

Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ - РИА Новости, 11.02.2022

Испания отказалась признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ

Испания не будет, в отличие от некоторых стран ЕС, признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ и EMA, хотя с учетом популярности этого направления среди... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:08

2022-02-11T14:08

2022-02-11T14:08

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МАДРИД, 11 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Испания не будет, в отличие от некоторых стран ЕС, признавать российские вакцины раньше, чем ВОЗ и EMA, хотя с учетом популярности этого направления среди путешественников из РФ могла бы это сделать, сказал в интервью РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.Дипломат заявил, что ставил такой вопрос, но испанские представители "придерживаются общеевропейской линии, и отдельного разрешения здесь не будет".Он также отметил, что Испания – туристическая держава, в 2019 году страна приняла более 1,3 миллиона россиян, и "это самая популярная дестинация в Европе у наших граждан". По его словам, испанцы многое теряют из-за такой стратегии. "Российский турист известен еще и своей щедростью. Кроме того, сами испанцы говорят, что наших путешественников отличает хороший уровень культуры, поэтому они предпочитают не только на пляже или в баре проводить время, но и ходить в музеи, осматривать достопримечательности", – добавил глава диппредставительства.

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