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Суд взыскал 633 тысячи рублей с НТВ по иску правообладателя "Ждуна"
Суд взыскал 633 тысячи рублей с НТВ по иску правообладателя "Ждуна" - РИА Новости, 11.02.2022
Суд взыскал 633 тысячи рублей с НТВ по иску правообладателя "Ждуна"
Арбитражный суд Москвы по иску владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land) взыскал с телекомпании НТВ РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:19
2022-02-11T14:19
россия
нтв
арбитражный суд г. москвы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land) взыскал с телекомпании НТВ чуть более 633 тысяч рублей компенсации, вместо 5 миллионов рублей, как просил истец, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.Иск поступил в суд в октябре, подробности спора в материалах пока не приводятся. Третьим лицом в деле участвует ООО "Ток-шоу", производящее передачи для федеральных телеканалов, в частности, "Звезды сошлись", "Ты не поверишь!", "ДНК".CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них - споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон". При этом иск CD Land на почти 59 миллионов рублей к еженедельнику "Аргументы и факты" на данный момент самый крупный за всю историю разбирательств. Его суд первой инстанции в ноябре полностью отклонил.CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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россия, нтв, арбитражный суд г. москвы
14:19 11.02.2022
 
Суд взыскал 633 тысячи рублей с НТВ по иску правообладателя "Ждуна"

Суд в Москве взыскал 633 тысячи рублей с НТВ по иску правообладателя "Ждуна" "CD Land"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнтернет-герой Ждун в отделении "Почты России" на улице Бауманская во время запуска проекта "Почта без очередей"
Интернет-герой Ждун в отделении Почты России на улице Бауманская во время запуска проекта Почта без очередей - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Интернет-герой Ждун в отделении "Почты России" на улице Бауманская во время запуска проекта "Почта без очередей"
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land) взыскал с телекомпании НТВ чуть более 633 тысяч рублей компенсации, вместо 5 миллионов рублей, как просил истец, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Иск поступил в суд в октябре, подробности спора в материалах пока не приводятся. Третьим лицом в деле участвует ООО "Ток-шоу", производящее передачи для федеральных телеканалов, в частности, "Звезды сошлись", "Ты не поверишь!", "ДНК".
CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них - споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон". При этом иск CD Land на почти 59 миллионов рублей к еженедельнику "Аргументы и факты" на данный момент самый крупный за всю историю разбирательств. Его суд первой инстанции в ноябре полностью отклонил.
CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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