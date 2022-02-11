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Иран продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад", заявил президент
Иран продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад", заявил президент - РИА Новости, 11.02.2022
Иран продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад", заявил президент
Власти Ирана продолжат следовать внешнеполитическому принципу "ни Восток, ни Запад – Исламская республика", который впервые был озвучен лидером революции в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:53
2022-02-11T12:53
в мире
али хаменеи
сша
иран
ссср
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Ирана продолжат следовать внешнеполитическому принципу "ни Восток, ни Запад – Исламская республика", который впервые был озвучен лидером революции в Иране имамом Рухоллой Хомейни в 1979 году, заявил в пятницу иранский президент Ибрахим Раиси.В пятницу миллионы иранцев отмечают 43-ю годовщину победы Исламской революции, в результате которой править страной стало исламское духовенство."Исламское правление (в Иране) продолжит придерживается лозунга "ни Восток, ни Запад", озвученного населением в 1979 году", - приводит агентство IRNA слова Раиси.Иранский принцип внешней политики "ни Восток, ни Запад – Исламская республика" появился в годы революции 1978-1979 годов. Формулировка подразумевала антисоветский и антиамериканский курс внешней политики Ирана. Ведь СССР, как и США в течение практически всего 20-го века оказывали серьезное культурное и политическое влияние на Иран, преследуя свои интересы, продвигали в стране свои идеологии.Сама революция произошла 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей, шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Власть перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной 1979 года был проведен референдум. Население проголосовало за образование в Иране Исламской республики. В декабре была принята новая конституция. По ней вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны – ее духовным лидером – становился Хомейни. После его смерти, пост занял преемник– аятолла Али Хаменеи, который правит страной до сих пор.
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в мире, али хаменеи, сша, иран, ссср
12:53 11.02.2022
 
Иран продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад", заявил президент

Президент Ирана Раиси: республика продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад"

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Ирана продолжат следовать внешнеполитическому принципу "ни Восток, ни Запад – Исламская республика", который впервые был озвучен лидером революции в Иране имамом Рухоллой Хомейни в 1979 году, заявил в пятницу иранский президент Ибрахим Раиси.
В пятницу миллионы иранцев отмечают 43-ю годовщину победы Исламской революции, в результате которой править страной стало исламское духовенство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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"Исламское правление (в Иране) продолжит придерживается лозунга "ни Восток, ни Запад", озвученного населением в 1979 году", - приводит агентство IRNA слова Раиси.
Иранский принцип внешней политики "ни Восток, ни Запад – Исламская республика" появился в годы революции 1978-1979 годов. Формулировка подразумевала антисоветский и антиамериканский курс внешней политики Ирана. Ведь СССР, как и США в течение практически всего 20-го века оказывали серьезное культурное и политическое влияние на Иран, преследуя свои интересы, продвигали в стране свои идеологии.
Сама революция произошла 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей, шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Власть перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной 1979 года был проведен референдум. Население проголосовало за образование в Иране Исламской республики. В декабре была принята новая конституция. По ней вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны – ее духовным лидером – становился Хомейни. После его смерти, пост занял преемник– аятолла Али Хаменеи, который правит страной до сих пор.
 
В миреАли ХаменеиСШАИранСССР
 
 
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