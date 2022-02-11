Ирану нужны гарантии отмены санкций США, заявил посол
Посол Ирана Джалали: нужны гарантии отсутствия санкций в случае смены руководства США
© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ирану при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) нужны гарантии отсутствия санкций в случае смены руководства США, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Что мы говорим Западу: те санкции, которые вы ввели, конечно, очень жесткие, они подвергают наш народ гнету. Вы должны их отменить... Если двигаться в сторону отмены санкций, тогда эти переговоры будут результативными и плодотворными", - заявил Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что "вопрос гарантий для народа Ирана является очень важным".
"У нас есть пословица - тот, кого укусила змея, будет бояться белой и черной веревки. У нас есть горький опыт по поводу западного подхода по СВПД: у американцев поменялось правительство, и они нарушили свои обязательства по СВПД. Поэтому народ Ирана имеет право знать о будущих гарантиях, чтобы санкции не были возвращены и мы смогли бы иметь мирную ядерную деятельность", - заявил посол.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии еще не было.
В настоящее время в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.