https://ria.ru/20220211/iran-1772246247.html

Ирану нужны гарантии отмены санкций США, заявил посол

Ирану нужны гарантии отмены санкций США, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2022

Ирану нужны гарантии отмены санкций США, заявил посол

Ирану при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) нужны гарантии отсутствия санкций в случае смены... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:08

2022-02-11T12:08

2022-02-11T12:08

в мире

россия

тегеран (город)

франция

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_f907493b22ab5cda57825148e114d5bb.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ирану при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) нужны гарантии отсутствия санкций в случае смены руководства США, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали."Что мы говорим Западу: те санкции, которые вы ввели, конечно, очень жесткие, они подвергают наш народ гнету. Вы должны их отменить... Если двигаться в сторону отмены санкций, тогда эти переговоры будут результативными и плодотворными", - заявил Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что "вопрос гарантий для народа Ирана является очень важным"."У нас есть пословица - тот, кого укусила змея, будет бояться белой и черной веревки. У нас есть горький опыт по поводу западного подхода по СВПД: у американцев поменялось правительство, и они нарушили свои обязательства по СВПД. Поэтому народ Ирана имеет право знать о будущих гарантиях, чтобы санкции не были возвращены и мы смогли бы иметь мирную ядерную деятельность", - заявил посол.Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии еще не было.В настоящее время в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220210/iran-1771994245.html

https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html

россия

тегеран (город)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, тегеран (город), франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, дональд трамп