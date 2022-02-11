https://ria.ru/20220211/iphone-1772235535.html

Дизайн бюджетного смартфона iPhone SE 2022 полностью рассекречен

Дизайн бюджетного смартфона iPhone SE 2022 полностью рассекречен - РИА Новости, 11.02.2022

Дизайн бюджетного смартфона iPhone SE 2022 полностью рассекречен

Внешний вид нового поколения смартфона iPhone SE будет напоминать версию 2020 года. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщает WCCF Tech. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:35

2022-02-11T11:35

2022-02-11T11:35

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Внешний вид нового поколения смартфона iPhone SE будет напоминать версию 2020 года. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщает WCCF Tech.Макет смартфона демонстрирует, что третье поколение iPhone SE сохранит дизайн и габариты второго поколения или, что точнее, iPhone 8 образца 2017 года, который и послужил основой для самого дешевого смартфона Apple.Смартфону обещают единую платформу с iPhone 13, поддержку 5G и обновленную камеру. А вот автономность может оказаться даже хуже, чем у предшественника — в старый корпус физически не помещается аккумулятор больше объема 1821 мАч, который применяется в iPhone SE 2020.Ожидается, что Apple представит новый смартфон в начале марта, в рамках большой весенней презентации. Стоимость iPhone SE не раскрывается, актуальная модель предлагается в России от 40 000 рублей.

https://ria.ru/20220207/apple-1771440281.html

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технологии, apple, apple iphone