https://ria.ru/20220211/infektsiya-1772286278.html

Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев

Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2022

Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев

Вопрос медобследования иностранцев, въезжающих на длительный срок в Россию, в текущей эпидемиологической ситуации имеет большое значение, они не должны быть... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:27

2022-02-11T14:27

2022-02-11T14:27

общество

здоровье - общество

мигранты

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вопрос медобследования иностранцев, въезжающих на длительный срок в Россию, в текущей эпидемиологической ситуации имеет большое значение, они не должны быть источником опасных болезней, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."В сегодняшней эпидемиологической обстановке имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу стану на достаточно длительный срок. Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", - сказал Медведев на совещании, посвященном дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.Он добавил, что для предотвращения подобных ситуаций был принят соответствующий федеральный закон об обязательных медосвидетельствованиях мигрантов.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737371784.html

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общество, здоровье - общество, мигранты, совет безопасности рф, дмитрий медведев