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Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев
Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2022
Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев
Вопрос медобследования иностранцев, въезжающих на длительный срок в Россию, в текущей эпидемиологической ситуации имеет большое значение, они не должны быть... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:27
2022-02-11T14:27
2022-02-11T14:27
общество
здоровье - общество
мигранты
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вопрос медобследования иностранцев, въезжающих на длительный срок в Россию, в текущей эпидемиологической ситуации имеет большое значение, они не должны быть источником опасных болезней, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."В сегодняшней эпидемиологической обстановке имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу стану на достаточно длительный срок. Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", - сказал Медведев на совещании, посвященном дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.Он добавил, что для предотвращения подобных ситуаций был принят соответствующий федеральный закон об обязательных медосвидетельствованиях мигрантов.
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общество, здоровье - общество, мигранты, совет безопасности рф, дмитрий медведев
Въезжающие иностранцы не должны быть источником инфекций, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: въезжающие иностранцы не должны быть источником опасных болезней