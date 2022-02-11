https://ria.ru/20220211/immunitet-1772334367.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5% - РИА Новости, 11.02.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5%

Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 66,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:15

2022-02-11T17:15

2022-02-11T17:15

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422510_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_ef69c80f063eba6157f62c64846780b6.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 66,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.Как говорится на портале, всего от коронавируса в регионе вакцинированы более 4,9 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,1 миллиона человек.

https://ria.ru/20220211/omikron-1772184607.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)