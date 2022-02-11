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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/immunitet-1772334367.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5% - РИА Новости, 11.02.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 66,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:15
2022-02-11T17:15
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 66,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.Как говорится на портале, всего от коронавируса в регионе вакцинированы более 4,9 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,1 миллиона человек.
https://ria.ru/20220211/omikron-1772184607.html
московская область (подмосковье)
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
17:15 11.02.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5%

Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 66,5%

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 66,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.
Как говорится на портале, всего от коронавируса в регионе вакцинированы более 4,9 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,1 миллиона человек.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 03:31Распространение коронавируса
Комаровский назвал два "принципиальных" симптома "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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