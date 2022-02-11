https://ria.ru/20220211/immunitet-1772330571.html
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета - РИА Новости, 11.02.2022
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу выше 80% в Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области, Туве, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:04
2022-02-11T17:04
2022-02-11T17:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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чукотка
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу выше 80% в Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области, Туве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%. В пяти регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%, уменьшение за неделю на 1,1 п.п.), Севастополь (85,2%, уменьшение за неделю на 3 п.п.), Карелия (85,6%, уменьшение на 1,5 п.п.), Мурманская область (83,5%, уменьшение на 0,2 п.п.) и Тыва (80%, уменьшение на 1,3%)", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметили в штабе, на Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2% до 77,8%.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, мурманская область, чукотка, россия
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу выше 80% в Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области, Туве, заявила
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%. В пяти регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%, уменьшение за неделю на 1,1 п.п.), Севастополь (85,2%, уменьшение за неделю на 3 п.п.), Карелия (85,6%, уменьшение на 1,5 п.п.), Мурманская область (83,5%, уменьшение на 0,2 п.п.) и Тыва (80%, уменьшение на 1,3%)", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как отметили в штабе, на Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2% до 77,8%.