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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9% - РИА Новости, 11.02.2022

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:04

2022-02-11T17:04

2022-02-11T17:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%. Это показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами", - говорится в сообщении.

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2022

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19