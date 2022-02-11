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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/immunitet-1772330451.html
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9% - РИА Новости, 11.02.2022
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:04
2022-02-11T17:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%. Это показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
17:04 11.02.2022
 
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 61,9%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился до 61,9%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V"
Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%. Это показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами", - говорится в сообщении.
 
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