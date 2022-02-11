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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220211/gretsiya-1772331640.html
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона - РИА Новости, 11.02.2022
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона
Туристический сезон в Греции в 2022 году начнется рекордно рано, первые чартеры на курорты Эллады полетят в начале марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:41
2022-02-11T17:41
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туристический сезон в Греции в 2022 году начнется рекордно рано, первые чартеры на курорты Эллады полетят в начале марта, сообщает АТОР.Власти намерены максимально отыграть потери последних двух пандемийных лет. В начале марта Греция примет первые чартеры из Германии, сообщил министр туризма Василис Кикилиас. С 27 марта более 40 туристических рейсов в неделю будет прилетать на Родос.Чиновники намерены сделать все возможное, чтобы продлить туристический сезон в 2022 году до декабря.Объемы бронирований и запросы авиакомпаний на слоты в греческих аэропортах на лето превышают все прогнозы, сказал министр. Страна ожидает несколько миллионов туристов из европейских стран, а также из США — по 14 рейсов в неделю.Предсказывают и круизный бум: количество заходов судов в гавани Северной Греции увеличится на 250 процентов, а Афины и Салоники станут отправными портами для международных морских поездок по Средиземноморью.На фоне снижения новых случаев COVID-19 власти обсуждают поэтапную отмену антиковидных ограничений уже в феврале. Правда, маски все равно носить придется.РФ возобновила авиасообщение с Грецией год назад, однако пока это только регулярные рейсы по квотам из Москвы и нескольких регионов. Эксперты АТОР утверждают, что российские власти рассматривают вопрос снятия всех ограничений на авиасообщение с этой страной.
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туризм, новости - туризм, россия, средиземноморье, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, греция
17:41 11.02.2022
 
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона

Власти Греции назвали дату начала туристического сезона и намерены продлить его до декабря

CC BY-SA 4.0 / Martin Falbisoner / The Old Fortress and the Old Town of Corfu - September 2017 / Cropped imageСтарая крепость в городе Керкира на греческом острове Корфу
Старая крепость в городе Керкира на греческом острове Корфу - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Martin Falbisoner / The Old Fortress and the Old Town of Corfu - September 2017 / Cropped image
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туристический сезон в Греции в 2022 году начнется рекордно рано, первые чартеры на курорты Эллады полетят в начале марта, сообщает АТОР.
Власти намерены максимально отыграть потери последних двух пандемийных лет. В начале марта Греция примет первые чартеры из Германии, сообщил министр туризма Василис Кикилиас. С 27 марта более 40 туристических рейсов в неделю будет прилетать на Родос.
Чиновники намерены сделать все возможное, чтобы продлить туристический сезон в 2022 году до декабря.
Объемы бронирований и запросы авиакомпаний на слоты в греческих аэропортах на лето превышают все прогнозы, сказал министр. Страна ожидает несколько миллионов туристов из европейских стран, а также из США — по 14 рейсов в неделю.
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Предсказывают и круизный бум: количество заходов судов в гавани Северной Греции увеличится на 250 процентов, а Афины и Салоники станут отправными портами для международных морских поездок по Средиземноморью.
На фоне снижения новых случаев COVID-19 власти обсуждают поэтапную отмену антиковидных ограничений уже в феврале. Правда, маски все равно носить придется.
РФ возобновила авиасообщение с Грецией год назад, однако пока это только регулярные рейсы по квотам из Москвы и нескольких регионов. Эксперты АТОР утверждают, что российские власти рассматривают вопрос снятия всех ограничений на авиасообщение с этой страной.
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