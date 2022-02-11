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Власти Греции назвали дату начала туристического сезона

Власти Греции назвали дату начала туристического сезона - РИА Новости, 11.02.2022

Власти Греции назвали дату начала туристического сезона

Туристический сезон в Греции в 2022 году начнется рекордно рано, первые чартеры на курорты Эллады полетят в начале марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:41

2022-02-11T17:41

2022-02-11T17:41

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туристический сезон в Греции в 2022 году начнется рекордно рано, первые чартеры на курорты Эллады полетят в начале марта, сообщает АТОР.Власти намерены максимально отыграть потери последних двух пандемийных лет. В начале марта Греция примет первые чартеры из Германии, сообщил министр туризма Василис Кикилиас. С 27 марта более 40 туристических рейсов в неделю будет прилетать на Родос.Чиновники намерены сделать все возможное, чтобы продлить туристический сезон в 2022 году до декабря.Объемы бронирований и запросы авиакомпаний на слоты в греческих аэропортах на лето превышают все прогнозы, сказал министр. Страна ожидает несколько миллионов туристов из европейских стран, а также из США — по 14 рейсов в неделю.Предсказывают и круизный бум: количество заходов судов в гавани Северной Греции увеличится на 250 процентов, а Афины и Салоники станут отправными портами для международных морских поездок по Средиземноморью.На фоне снижения новых случаев COVID-19 власти обсуждают поэтапную отмену антиковидных ограничений уже в феврале. Правда, маски все равно носить придется.РФ возобновила авиасообщение с Грецией год назад, однако пока это только регулярные рейсы по квотам из Москвы и нескольких регионов. Эксперты АТОР утверждают, что российские власти рассматривают вопрос снятия всех ограничений на авиасообщение с этой страной.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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