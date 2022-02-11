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В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности
В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности - РИА Новости, 11.02.2022
В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности
Недавние заявления западных политиков, выражающих озабоченности по вопросу возможной эскалации на Украине, и новое заявление МИД Украины могут свидетельствовать РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:54
2022-02-11T20:54
в мире
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
мид украины
нато
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Недавние заявления западных политиков, выражающих озабоченности по вопросу возможной эскалации на Украине, и новое заявление МИД Украины могут свидетельствовать о подготовке крупного фейка с последующими провокациями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство направило России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности у границ Украины и в Крыму. По его словам, у РФ есть 48 часов для предоставления требуемой информации.Говоря о словах Кулебы политик отметил, что все вооружение России "на наших границах, о котором они говорят, полностью контролируется Минобороны РФ, и никакого случайного выстрела не будет и быть не может - в отличие от другой стороны". Кроме того, парламентарий напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена, который ранее призвал американцев немедленно покинуть Украину, и отметил, что, возможно, готовится крупный фейк, связанный с провокациями на Украине."Похоже на то, что формируется очередной крупный фейк, связанный с тем, что сейчас готовится какая-то серьезная провокация. Вполне возможно, что это все инициируется и националистическими группировками", - подчеркнул Шхагошев.Политик выразил обеспокоенность деятельностью националистических группировок, по его словам, к ним попадает вооружение, "собираемое Украиной со всего мира". Это ведет к увеличению шансов появления провокаций в ближайшее время и обостряет ситуацию в регионе, констатировал он.В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220211/mid-1772369094.html
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в мире, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, мид украины, нато, россия
20:54 11.02.2022
 
В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности

Депутат Шхагошев увидел возможную подготовку крупного фейка по провокациям на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Недавние заявления западных политиков, выражающих озабоченности по вопросу возможной эскалации на Украине, и новое заявление МИД Украины могут свидетельствовать о подготовке крупного фейка с последующими провокациями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство направило России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности у границ Украины и в Крыму. По его словам, у РФ есть 48 часов для предоставления требуемой информации.
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Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным
Говоря о словах Кулебы политик отметил, что все вооружение России "на наших границах, о котором они говорят, полностью контролируется Минобороны РФ, и никакого случайного выстрела не будет и быть не может - в отличие от другой стороны". Кроме того, парламентарий напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена, который ранее призвал американцев немедленно покинуть Украину, и отметил, что, возможно, готовится крупный фейк, связанный с провокациями на Украине.
"Похоже на то, что формируется очередной крупный фейк, связанный с тем, что сейчас готовится какая-то серьезная провокация. Вполне возможно, что это все инициируется и националистическими группировками", - подчеркнул Шхагошев.
Политик выразил обеспокоенность деятельностью националистических группировок, по его словам, к ним попадает вооружение, "собираемое Украиной со всего мира". Это ведет к увеличению шансов появления провокаций в ближайшее время и обостряет ситуацию в регионе, констатировал он.
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Когда США подожгут Донбасс
В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.
Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
 
В миреДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРМИД УкраиныНАТОРоссия
 
 
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