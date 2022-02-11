В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности
Депутат Шхагошев увидел возможную подготовку крупного фейка по провокациям на Украине
Здание Государственной думы РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Недавние заявления западных политиков, выражающих озабоченности по вопросу возможной эскалации на Украине, и новое заявление МИД Украины могут свидетельствовать о подготовке крупного фейка с последующими провокациями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство направило России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности у границ Украины и в Крыму. По его словам, у РФ есть 48 часов для предоставления требуемой информации.
Говоря о словах Кулебы политик отметил, что все вооружение России "на наших границах, о котором они говорят, полностью контролируется Минобороны РФ, и никакого случайного выстрела не будет и быть не может - в отличие от другой стороны". Кроме того, парламентарий напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена, который ранее призвал американцев немедленно покинуть Украину, и отметил, что, возможно, готовится крупный фейк, связанный с провокациями на Украине.
"Похоже на то, что формируется очередной крупный фейк, связанный с тем, что сейчас готовится какая-то серьезная провокация. Вполне возможно, что это все инициируется и националистическими группировками", - подчеркнул Шхагошев.
Политик выразил обеспокоенность деятельностью националистических группировок, по его словам, к ним попадает вооружение, "собираемое Украиной со всего мира". Это ведет к увеличению шансов появления провокаций в ближайшее время и обостряет ситуацию в регионе, констатировал он.
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