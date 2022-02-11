https://ria.ru/20220211/gosduma-1772376866.html

В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности

В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности - РИА Новости, 11.02.2022

В Госдуме прокомментировали запрос Украины по военной деятельности

Недавние заявления западных политиков, выражающих озабоченности по вопросу возможной эскалации на Украине, и новое заявление МИД Украины могут свидетельствовать РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:54

2022-02-11T20:54

2022-02-11T20:54

в мире

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

мид украины

нато

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Недавние заявления западных политиков, выражающих озабоченности по вопросу возможной эскалации на Украине, и новое заявление МИД Украины могут свидетельствовать о подготовке крупного фейка с последующими провокациями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство направило России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности у границ Украины и в Крыму. По его словам, у РФ есть 48 часов для предоставления требуемой информации.Говоря о словах Кулебы политик отметил, что все вооружение России "на наших границах, о котором они говорят, полностью контролируется Минобороны РФ, и никакого случайного выстрела не будет и быть не может - в отличие от другой стороны". Кроме того, парламентарий напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена, который ранее призвал американцев немедленно покинуть Украину, и отметил, что, возможно, готовится крупный фейк, связанный с провокациями на Украине."Похоже на то, что формируется очередной крупный фейк, связанный с тем, что сейчас готовится какая-то серьезная провокация. Вполне возможно, что это все инициируется и националистическими группировками", - подчеркнул Шхагошев.Политик выразил обеспокоенность деятельностью националистических группировок, по его словам, к ним попадает вооружение, "собираемое Украиной со всего мира". Это ведет к увеличению шансов появления провокаций в ближайшее время и обостряет ситуацию в регионе, констатировал он.В ДНР и ЛНР заявляют, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вынашивают планы военного завоевания Донбасса. Москва заявляет, что Запад готовит провокацию в Донбассе, чтобы обвинить во всем РФ.Страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220211/mid-1772369094.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, мид украины, нато, россия