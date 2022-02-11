https://ria.ru/20220211/gosduma-1772196257.html

Совет Госдумы может рассмотреть обращение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

Совет Госдумы может рассмотреть обращение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля - РИА Новости, 11.02.2022

Совет Госдумы может рассмотреть обращение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

Совет Думы на заседании 14 февраля планирует обсудить, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР или... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:06

2022-02-11T08:06

2022-02-11T08:44

ситуация в днр и лнр

госдума рф

вячеслав володин

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россия

политика

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Совет Думы на заседании 14 февраля планирует обсудить, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР или сначала направить его в МИД РФ и другие правительственные структуры для получения отзывов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем – рассмотреть с учетом высказанных позиций", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Думы 14 февраля.Также спикер ГД напомнил, что "Единая Россия" уже высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции и оказание социальной помощи людям, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" поддержали проект постановления, ЛДПР, по его словам, "выступила более радикально", а "Новые люди" окончательно еще не сформулировали свою позицию."Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Завтра годовщина подписания Минских соглашений. Семь лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", - уточнил Володин.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220209/donbass-1771931851.html

https://ria.ru/20220204/dnr-1771124069.html

https://ria.ru/20220210/donbass-1772110520.html

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ситуация в днр и лнр, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, политика