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Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери
Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери - РИА Новости, 11.02.2022
Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери
Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери, сообщается на сайте регионального главка СК РФ. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:52
2022-02-11T20:52
происшествия
россия
тверская область
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери, сообщается на сайте регионального главка СК РФ.По версии следствия, 11 февраля с крыши дома, расположенного по Волоколамскому проспекту, дом 23, на мальчика упали снег и наледь. Ребенок получил травмы головы и другие повреждения. Его доставили в ДОКБ.Отмечается, что услуги ТСЖ "Волоколамка, 23" не отвечали требованиям безопасности, так как крыша здания не была своевременно очищена от снега и наледи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте продолжают работать следователи и криминалист. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели."В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета будет дана объективная правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную очистку снега", - добавляется на сайте.
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происшествия, россия, тверская область
20:52 11.02.2022
 
Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери

Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы с крыши дома на ребенка в Твери

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери, сообщается на сайте регионального главка СК РФ.
По версии следствия, 11 февраля с крыши дома, расположенного по Волоколамскому проспекту, дом 23, на мальчика упали снег и наледь. Ребенок получил травмы головы и другие повреждения. Его доставили в ДОКБ.
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Отмечается, что услуги ТСЖ "Волоколамка, 23" не отвечали требованиям безопасности, так как крыша здания не была своевременно очищена от снега и наледи.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте продолжают работать следователи и криминалист. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели.
"В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета будет дана объективная правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную очистку снега", - добавляется на сайте.
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