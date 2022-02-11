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Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери

Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери - РИА Новости, 11.02.2022

Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери

Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери, сообщается на сайте регионального главка СК РФ. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:52

2022-02-11T20:52

2022-02-11T20:52

происшествия

россия

тверская область

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери, сообщается на сайте регионального главка СК РФ.По версии следствия, 11 февраля с крыши дома, расположенного по Волоколамскому проспекту, дом 23, на мальчика упали снег и наледь. Ребенок получил травмы головы и другие повреждения. Его доставили в ДОКБ.Отмечается, что услуги ТСЖ "Волоколамка, 23" не отвечали требованиям безопасности, так как крыша здания не была своевременно очищена от снега и наледи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте продолжают работать следователи и криминалист. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели."В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета будет дана объективная правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную очистку снега", - добавляется на сайте.

https://ria.ru/20220208/khischeniya-1771742666.html

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происшествия, россия, тверская область